Orhan Gencebay

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Beni ne benden sor ne de neşeden
Beni bilmek istersen sor aşk ve çileden
Dil kötü söylerse gönül kırılır
Kırma sakın bir hasretin aşığım ben
***
Sevmenin zamanı geldi geçiyor
Bulamadım bir seveni canı gönülden
Bulamadım bir seveni canı gönülden
***
Nerede nerede?
Gönlümün Leyla'sı nerde?
Nerede nerede?
Belalım nerde?
***
Mutluluk sevince ele geçendir
Gülmeyi bilen sevgiye kıymet verendir
Şu koca dünyanın nesi var başka
Bedbaht olanlar sevgiyi inkar edendir
***
Sevmenin zamanı geldi geçiyor
Bulamadım bir seveni canı gönülden
Bulamadım bir seveni canı gönülden
***
Nerede nerede?
Gönlümün Leyla'sı nerde?
Nerede nerede?
Belalım nerde?
***
Nerede nerede?
Gönlümün Leyla'sı nerde?
Nerede nerede?
Belalım nerde?
Nerede...
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Bir damla suya hasret kurumuş bir dal gibiyim sensiz
Dalgalara kapılmış küreksiz dümensiz bir sal gibiyim sensiz
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla, sar
**
Çok uzaktan gelen bir ses sanki senden haber gibi bana
Akşam vakti dönen kuşlar sanki benden cevap gibi sana
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla
Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim
Bu belki de sana son seslenişim
Al, al beni, tut elimden al yanına
Sar, sar beni, sar beni acılarla
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Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye
Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda
Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin
**
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
**
Sögüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri
**
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
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Osman bir deli oğlan, onyedisinde
Bir dikili taşı yoktu şu fani dünyada
Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan
Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan
**
Şerife bir güzel kız, onbeşinde, Şerife ay parçası
Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı
Osman kim, Şerife kim derler
Derler de araya girerler ağalar beyler
**
Sana yoksul dediler Osman
Garip fakir dediler Osman
Ağa kızı nene gerek
Seni oyuna getirdiler Osman
Gel büyük sözü dinle Osman
Hani kan kardeştik Osman
O kızı sana yar etmezler
Gece vakti dellenme Osman
**
Bırak o silahı yerine Osman
Silahla mertlik olmaz Osman
Allahın verdiği canı
Almak sana mı kaldı Osman?
**
Destur be tövbe de Osman
Yüzbin kere tövbe de Osman
Tetik kolay düşer ama Osman
Sur Osman dur çekme Osmaan
**
Osman bir deli oğlan, onyedisinde
Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada
Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan
Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan
**
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Üç günlük dünyada üç kuruşluk mala gönül verenler
Bilesiniz artık Osman'ında bir dikili taşı var
Bir avuç toprağa dikili bir taşı
Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın
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Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda
Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş
Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin
Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
**
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni
Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni
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