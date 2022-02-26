Orhan Gencebay

Nerede Beni ne benden sor ne de neşeden Beni bilmek istersen sor aşk ve çileden Dil kötü söylerse gönül kırılır Kırma sakın bir hasretin aşığım ben *** Sevmenin zamanı geldi geçiyor Bulamadım bir seveni canı gönülden Bulamadım bir seveni canı gönülden *** Nerede nerede? Gönlümün Leyla'sı nerde? Nerede nerede? Belalım nerde? *** Mutluluk sevince ele geçendir Gülmeyi bilen sevgiye kıymet verendir Şu koca dünyanın nesi var başka Bedbaht olanlar sevgiyi inkar edendir *** Sevmenin zamanı geldi geçiyor Bulamadım bir seveni canı gönülden Bulamadım bir seveni canı gönülden *** Nerede nerede? Gönlümün Leyla'sı nerde? Nerede nerede? Belalım nerde? *** Nerede nerede? Gönlümün Leyla'sı nerde? Nerede nerede? Belalım nerde? Nerede...

Al Beni Bir damla suya hasret kurumuş bir dal gibiyim sensiz Dalgalara kapılmış küreksiz dümensiz bir sal gibiyim sensiz Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla, sar ** Çok uzaktan gelen bir ses sanki senden haber gibi bana Akşam vakti dönen kuşlar sanki benden cevap gibi sana Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla

İşte Hendek İşte Deve Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin ** İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı ** Sögüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün Elim eline değmedi varın anlayın gayri ** İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Osman Osman bir deli oğlan, onyedisinde Bir dikili taşı yoktu şu fani dünyada Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan ** Şerife bir güzel kız, onbeşinde, Şerife ay parçası Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı Osman kim, Şerife kim derler Derler de araya girerler ağalar beyler ** Sana yoksul dediler Osman Garip fakir dediler Osman Ağa kızı nene gerek Seni oyuna getirdiler Osman Gel büyük sözü dinle Osman Hani kan kardeştik Osman O kızı sana yar etmezler Gece vakti dellenme Osman ** Bırak o silahı yerine Osman Silahla mertlik olmaz Osman Allahın verdiği canı Almak sana mı kaldı Osman? ** Destur be tövbe de Osman Yüzbin kere tövbe de Osman Tetik kolay düşer ama Osman Sur Osman dur çekme Osmaan ** Osman bir deli oğlan, onyedisinde Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan ** Dinleyin ağalar, dinleyin beyler Üç günlük dünyada üç kuruşluk mala gönül verenler Bilesiniz artık Osman'ında bir dikili taşı var Bir avuç toprağa dikili bir taşı Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın