Orhan Gencebay

Ufka uzanan yolu sana gelen yol sanıp, Kendime güldüğümü nerden bileceksin, Dün buzdan bir dağ iken hayaline aldanıp, Birden çözüldüğümü nerden bileceksin. *** Yılların arkasında biçare kaldığımı, Felekten neşe diye dertleri çaldığımı, Şu koskoca alemde yalnız mı kaldığımı, Nihayet öldüğümü nerden bileceksin, *** Ne bir başkası girdi şu gönülden içeri, Ne bir yabancı çıktı gönül kapısından, Tanrının bir hakkı için ilk sevdiğim sen oldun, Bana derman bulunmaz senden başkasından, *** Yılların arkasında biçare kaldığımı, Felekten neşe diye dertleri çaldığımı, Şu koskoca alemde yalnız mı kaldığımı, Nihayet öldüğümü nerden bileceksin,