Nereden Bileceksin Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Nereden Bileceksin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Nereden Bileceksin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nereden Bileceksin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Nereden Bileceksin
Tüm Şarkıları
-
Ufka uzanan yolu sana gelen yol sanıp,
Kendime güldüğümü nerden bileceksin,
Dün buzdan bir dağ iken hayaline aldanıp,
Birden çözüldüğümü nerden bileceksin.
***
Yılların arkasında biçare kaldığımı,
Felekten neşe diye dertleri çaldığımı,
Şu koskoca alemde yalnız mı kaldığımı,
Nihayet öldüğümü nerden bileceksin,
***
Ne bir başkası girdi şu gönülden içeri,
Ne bir yabancı çıktı gönül kapısından,
Tanrının bir hakkı için ilk sevdiğim sen oldun,
Bana derman bulunmaz senden başkasından,
***
Yılların arkasında biçare kaldığımı,
Felekten neşe diye dertleri çaldığımı,
Şu koskoca alemde yalnız mı kaldığımı,
Nihayet öldüğümü nerden bileceksin,