Neredesin Sevgilim Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Neredesin Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Neredesin Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neredesin Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Neredesin Sevgilim
Tüm Şarkıları
-
Çektiğim bu matem hasretten değil
Aşkının kurbanı olduğumdandır
Ömrüme sardığım bu kara bela
Tek sana bağlı kaldığımdandır
***
Ömrüme sardığım bu kara bela
Bir tek sana bağlı kaldığımdandır
***
Sen olmazsan, ne olur bilir misin gönlümde
Ne hayat ne sebep kalır şu koca yeryüzünde
***
Kapıldım bahtım diye vefasız sevgiliye
Teslim ettim ellerimle gönlümü sev diye
***
Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi
Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi
***
Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor
Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor
***
Neredesin sevgilim
Neredesin kaderim
Ben böyle acıya, derde
İsyan ederim
***
Kim bilecek sevenin neler çekeceğini
Kim bilirdi aşkımızın acı vereceğini
***
Bilemedim sevgilim, hayat bu mu, aşk bu mu
Her seven yara almış belki aşkta kanun bu
***
Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi
Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi
***
Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor
Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor
***
Neredesin sevgilim
Neredesin kaderim
Ben böyle acıya, derde
İsyan ederim