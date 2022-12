Orhan Gencebay

Çektiğim bu matem hasretten değil Aşkının kurbanı olduğumdandır Ömrüme sardığım bu kara bela Tek sana bağlı kaldığımdandır *** Ömrüme sardığım bu kara bela Bir tek sana bağlı kaldığımdandır *** Sen olmazsan, ne olur bilir misin gönlümde Ne hayat ne sebep kalır şu koca yeryüzünde *** Kapıldım bahtım diye vefasız sevgiliye Teslim ettim ellerimle gönlümü sev diye *** Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi *** Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor *** Neredesin sevgilim Neredesin kaderim Ben böyle acıya, derde İsyan ederim *** Kim bilecek sevenin neler çekeceğini Kim bilirdi aşkımızın acı vereceğini *** Bilemedim sevgilim, hayat bu mu, aşk bu mu Her seven yara almış belki aşkta kanun bu *** Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi *** Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor *** Neredesin sevgilim Neredesin kaderim Ben böyle acıya, derde İsyan ederim