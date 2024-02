Orhan Gencebay

Sevgiyle bakarsan yaralanırsın Hakkını ararsan karalanırsın Değmeyen bir şeyle paralanırsın Neyi birleştirdik ki dertlerden başka Doğruyu ispatla paralanırsın Neyi birleştirdik ki dertlerden başka Neyi değiştirdik ki sevgililerden başka Neyi geliştirdik ki bencilliklerden başka Sevgisiz bir dünyanın yalnızlıklarındayız Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka sevgililerden başka (Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka (Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız (Neyi eleştirdik ki) yanlışlıklardan başka Yerlere vurduğun baş tacın olur Geciken adalet nefret doğurur Bir kurşun belki de amacın olur Neyi gücendirdik ki doğrudan başka Bir kurşun belki de ilacın olur Neyi gücendirdik ki doğrudan başka Yorulur sevgililer aşklar bile yorulur Gönül suç işlemişse elbet hesap sorulur Vicdanlar hakem olur bir cezası bulunur Neleri savunduk ki haksızlıklardan başka sevgililerden başka (Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka (Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka, of, of, of