Nikriz Rüyası Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Nikriz Rüyası
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Bu ne haldir, bu ne derttir
Saygıyı bilmez, ah bu ne sendir
***
Sevmeyi bilmez, ne iştir ha babam
Günahı zorlar, sevabı bilmez
Gönülden gönle girip de kalmaz
Bir sözü öteki sözünü tutmaz
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
***
Amaaan, düşman değil hep dostunum
Seni sevmekten yorgunum
Bırak beni sevap işle
Öleceğim bu gidişle, aman
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
Of, oof
***
Sen yoluna, ben yoluma
Herkes gitsin oluruna
***
Haddini bilmek ne güzel şey babam
İnsanı sevmek günah değil babam
Sever görünür kimseyi sevmez
Bir ömür geçse huyu değişmez
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
***
Amaaan, düşman değil hep dostunum
Beklemekten çok yorgunum
Bırak beni sevap işle
Öleceğim bu gidişle, aman
***
Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz
Canımı alacak beni anlamaz
Of, oof