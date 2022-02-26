Orhan Gencebay

Bu ne haldir, bu ne derttir Saygıyı bilmez, ah bu ne sendir *** Sevmeyi bilmez, ne iştir ha babam Günahı zorlar, sevabı bilmez Gönülden gönle girip de kalmaz Bir sözü öteki sözünü tutmaz *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz *** Amaaan, düşman değil hep dostunum Seni sevmekten yorgunum Bırak beni sevap işle Öleceğim bu gidişle, aman *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz Of, oof *** Sen yoluna, ben yoluma Herkes gitsin oluruna *** Haddini bilmek ne güzel şey babam İnsanı sevmek günah değil babam Sever görünür kimseyi sevmez Bir ömür geçse huyu değişmez *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz *** Amaaan, düşman değil hep dostunum Beklemekten çok yorgunum Bırak beni sevap işle Öleceğim bu gidişle, aman *** Böyle yar olmaz, böyle dost olmaz Canımı alacak beni anlamaz Of, oof