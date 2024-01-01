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7/24 Dinle Cennet Gözlüm

Cennet Gözlüm Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Cennet Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Cennet Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cennet Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Cennet Gözlüm

  • Niye

  • Dünya Dönüyor

  • Benim Değil

  • Canın Sağolsun

  • Cennet Gözlüm

  • Diyemedimki

  • Dön

  • Kal Sağlıcakla

  • Ne Oldu Gülüm

  • Nerdesin Sevgilim

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