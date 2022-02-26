Orhan Gencebay

Niye Şarkı Sözleri
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Ben çobandım sen yıldızım
Gökyüzünden kaymak niye?
Unutulmak alın yazım
Dilden dile yaymak niye?
***
Bir yalana beş katıp da
Suçluyorsun son mektupta
Sevabımı unutup da
Günahımı saymak niye?
Sevabımı unutup da
Günahımı saymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Aldatılmak böyle zorken
Her gün biraz daha korken
Melek yüzlü kalbin varken
Kör şeytana uymak niye?
Melek yüzlü kalbin varken
Kör şeytana uymak niye?
***
Daha bu yıl bu ekimdi
"Kovsan gitmem", diyen kimdi?
A vefasız beni şimdi
El yerine koymak niye?
Beni yarıydım sen bitikken
***
Sen yıkıktın ben dimdikken
Sırılsıklam, körkütükken
Birdenbire aymak niye?
Sırılsıklam, körkütükken
Birdenbire aymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Bin bir yalan temin edip
İkrarından emin edip
Safiye bin yemin edip
Cemalinden caymak niye?
Safiye bin yemin edip
Cemalinden caymak niye?