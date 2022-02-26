Orhan Gencebay

Ben çobandım sen yıldızım Gökyüzünden kaymak niye? Unutulmak alın yazım Dilden dile yaymak niye? *** Bir yalana beş katıp da Suçluyorsun son mektupta Sevabımı unutup da Günahımı saymak niye? Sevabımı unutup da Günahımı saymak niye? *** Göz mü değdi hiç etmezken? Vicdanına güç yetmezken Karıncayı incitmezken Sevgiliye kıymak niye? *** Göz mü değdi hiç etmezken? Vicdanına güç yetmezken Karıncayı incitmezken Sevgiliye kıymak niye? *** Aldatılmak böyle zorken Her gün biraz daha korken Melek yüzlü kalbin varken Kör şeytana uymak niye? Melek yüzlü kalbin varken Kör şeytana uymak niye? *** Daha bu yıl bu ekimdi "Kovsan gitmem", diyen kimdi? A vefasız beni şimdi El yerine koymak niye? Beni yarıydım sen bitikken *** Sen yıkıktın ben dimdikken Sırılsıklam, körkütükken Birdenbire aymak niye? Sırılsıklam, körkütükken Birdenbire aymak niye? *** Göz mü değdi hiç etmezken? Vicdanına güç yetmezken Karıncayı incitmezken Sevgiliye kıymak niye? *** Göz mü değdi hiç etmezken? Vicdanına güç yetmezken Karıncayı incitmezken Sevgiliye kıymak niye? *** Bin bir yalan temin edip İkrarından emin edip Safiye bin yemin edip Cemalinden caymak niye? Safiye bin yemin edip Cemalinden caymak niye?