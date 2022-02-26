O Benim Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay O Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay O Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni kaybetmekten neden korkmayayım?
Neden sen dururken dertleri sarayım?
Seni kaybetmekten neden korkmayayım?
Neden sen dururken dertleri sarayım?
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İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım
***
İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım
***
Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı?
Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı?
Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı?
Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı?
***
Her kalp atışında heyecan duyuyorsan
Beni de seven var diye inanıyorsan
Her zaman bu aşkta kaderi arıyorsan
O benim, o benim, o benim, o benim
Kaderim sevenim o benim
***
İste şu dünyayı zamanı durdurayım
Nerede kal dersen hep orada kalayım
Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm
Olayım, olayım, olayım, olayım
Gönlünde mutluluk olayım