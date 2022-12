Orhan Gencebay

Seni kaybetmekten neden korkmayayım? Neden sen dururken dertleri sarayım? Seni kaybetmekten neden korkmayayım? Neden sen dururken dertleri sarayım? *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım *** Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı? Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı? Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı? Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı? *** Her kalp atışında heyecan duyuyorsan Beni de seven var diye inanıyorsan Her zaman bu aşkta kaderi arıyorsan O benim, o benim, o benim, o benim Kaderim sevenim o benim *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım