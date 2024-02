Orhan Gencebay

Hem çare hem de dertsin Sen hem bensin hem sensin İsterim kaderimiz hiç değişmesin Ağlamak, inlemek yok artık bundan sonra Gözlerin her zaman gülsün, gönlün sevinsin *** Her damla gözyaşı sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla mutluluk sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Gördüğün her güzellik seninle tamamlanır En güzel mutluluklar ancak senle yaşanır Ben aşık, ben kölenim, senin için ölenim Sevmenin sevilmenin şimdi tam zamanıdır *** Her damla mutluluk sanki o feleğe Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır Her damla gözyaşı sanki o yıllara Gönlümün isyanının baş kaldırışıdır *** Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır Akan gözyaşlarım ıstıraptan değil Sevinç gözyaşlarıdır *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel? Ömrüm senin olsun, aşkım canın olsun Dünya bizim olsun, sevmek ne güzel? *** Hayat yaşanınca seven sevilince Kıymet bilinince, dünya ne güzel?