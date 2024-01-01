Orhan Gencebay

Oldu mu Yavrum Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var *** Sana göre hava hoş Ne derdin ne gamın var Sence hayat tozpembe Ne gamın kederin var *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ sayıyorum olduğum yerde *** Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez *** Gören, "Maşallah" diyor İçimi kimse bilmez Gören, "Maşallah" diyor Kalbimi kimse bilmez *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ başladığım yerdeyim, yerde

Aklımda Gözleri Kaldı Çakılmış gönlüme bir paslı çivi Çıkarıp attığımda izleri aldı Kadehi kadehe vurduğum her an O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Çakılmış gönlüme bir paslı çivi Çıkarıp attığımda izleri aldı Kadehi kadehe vurduğum her an O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Sevgisi gönlümde kanayan yara Sitem edip durdum geçen yıllara Bu sevgi gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Bu sevda gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Korkarım uykuya dalmaya bile Bütün düşlerimi hayali sardı İçimde küllenen nefrette bile O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Korkarım uykuya dalmaya bile Bütün düşlerimi hayali sardı İçimde küllenen nefrette bile O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Sevgisi gönlümde kanayan yara Sitem edip durdum geçen yıllara Bu sevgi gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı *** Bu sevda gidecek benle toprağa O yarin aklımda gözleri kaldı O yarin aklımda gözleri kaldı

Ordayım Hasret bana göre değil yaşayamam Yokluğuna inan gülüm dayanamam Hasret bana göre değil yaşayamam Yokluğuna inan gülüm dayanamam *** Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam *** Ordayım, ordayım, oradayım Geliyorum yoldayım Sabaha kalmaz belki Kapındayım ordayım *** Ordayım, ordayım, oradayım Geliyorum yoldayım Sabaha kalmaz belki Kapındayım ordayım *** Aramızda dağlar olsun farketmez ki Senin sevgin bende a gülüm tükenmez ki Aramızda dağlar olsun farketmez ki Senin sevgin bende a gülüm tükenmez ki *** Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam *** Ordayım, ordayım, oradayım Geliyorum yoldayım Sabaha kalmaz belki Kapındayım ordayım *** Ordayım, ordayım, oradayım Geliyorum yoldayım Sabaha kalmaz belki Kapındayım ordayım

Demek Gidiyorsun Bu kadar kolay unuttun, öyle mi? Bu kadar kolay unuttun, öyle mi? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni Unutmuş, düşünmemişsin beni Sahte duygularla, yalan duygularla Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni *** Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni Unutmuş, düşünmemişsin beni Sahte duygularla, yalan duygularla Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Bu kadar kolay unuttun, öyle mi? Bu kadar kolay unuttun, öyle mi? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni Unutmuş, düşünmemişsin beni Sahte duygularla, yalan duygularla Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni *** Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni Unutmuş, düşünmemişsin beni Sahte duygularla, yalan duygularla Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun? *** Seni seviyordum, biliyorsun Aşkın bitti demek, gidiyorsun Bana böyle mi veda ediyorsun?

Deli Yangınım Sen gül gözlerinle bakarken yüzüme Ben çoktan soldum baharım bitti Sen gönlünü eğlerken deli sevdanla Ben çoktan yoruldum hevesim geçti *** Sen gül gözlerinle bakarken yüzüme Ben çoktan soldum baharım bitti Sen gönlünü eğlerken deli sevdanla Ben çoktan yoruldum hevesim geçti *** Aklım almıyor, kalbe sığmıyor Bu dünya bana dar dar geliyor Deli yangınım sana dargınım Bu sevda gönlüme huzur vermiyor *** Aklım almıyor, kalbe sığmıyor Bu dünya bana dar dar geliyor Deli yangınım sana dargınım Bu sevda gönlüme huzur vermiyor *** Sen tek bir sözünle aldın ya aklımı Ben deli diye anılır oldum Sen ardına bakmadan gittin gideli Ben düştüm yollara avare oldum *** Sen tek bir sözünle aldın ya aklımı Ben deli diye anılır oldum Sen ardına bakmadan gittin gideli Ben düştüm yollara avare oldum *** Aklım almıyor, kalbe sığmıyor Bu dünya bana dar dar geliyor Deli yangınım sana dargınım Bu sevda gönlüme huzur vermiyor *** Aklım almıyor, kalbe sığmıyor Bu dünya bana dar dar geliyor Deli yangınım sana dargınım Bu sevda gönlüme huzur vermiyor *** Aklım almıyor, kalbe sığmıyor Bu dünya bana dar dar geliyor Deli yangınım sana dargınım Bu sevda gönlüme huzur vermiyor

Gülüm Hey Ayrılığı umursamaz, kaale almazdım Sen gidince yüreğime çöktü acısı Gülüm hey, gülüm hey Gülüm hey, gülüm hey *** Senden önce saplanmazdı Bağırma zulüm Senden önce saplanmazdı Bağırma zulüm *** Gidişinle mevsim hazan oldu, be gülüm Gülüm hey, gülüm hey Gülüm hey, gülüm hey *** Aylara meydan okudum Yıllara meydan okudum Aylara meydan okudum Yıllara meydan okudum Hasret oldum, dert dokudum Düğüm, düğüm oldum gülüm hey Gülüm hey, gülüm hey Gülüm hey, gülüm hey Gülüm hey, gülüm hey

Hain Geceler Geceler düşmandır bundan sonra bana Yaşamak artık haram sensiz buralarda Hayaller kurardık günlerce baş başa Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler

Kaderimsin İlk görüşte tutulmayı Sen öğrettin inan bana Şimdi sensiz korkuları Yaşıyorum yana yana *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Kaderimsin kaderimsin Sana tutkun kalacağım *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Alın yazım kaderimsin Mümkünü yok kurtulmanın *** Hiç bir zaman inanmazdım Ne gönlüme ne de aşka Beni benden alıp gittin Arıyorum yana yana *** Ya sesini duyacağım Ya elini tutacağım Kaderimsin kaderimsin Sana tutkun kalacağım

Yıllarım Boşa Geçti Hasretinin peşinde Çok mevsimler değişti Hasretinin peşinde Çok mevsimler değişti Şimdi anlıyorum, anlıyorum ben Yıllarım boşa geçti *** Ner'de benim gençliğim? Ner'de senli günlerim? Yok kendimden haberim Yıllarım boşa geçti *** Ner'de benim gençliğim? Ner'de senli günlerim? Yok kendimden haberim Yıllarım boşa geçti *** Geri dönmek artık zor Sensizlik yaşanmıyor Geri dönmek artık zor Sensizlik yaşanmıyor Hayat geldi, gidiyor Yıllarım boşa geçti *** Ner'de benim gençliğim? Ner'de senli günlerim? Yok kendimden haberim Yıllarım boşa geçti *** Ner'de benim gençliğim? Ner'de senli günlerim? Yok kendimden haberim Yıllarım boşa geçti *** Ner'de benim gençliğim? Ner'de senli günlerim? Yok kendimden haberim Yıllarım boşa geçti

Şansım Ne Yapsın Ömrümce şu yüzüm gülmedi yine Hep şansıma küstüm ona ağlarım Ömrümce şu yüzüm gülmedi yine Hep şansıma küstüm ona ağlarım *** Anladım ki benim yazımmış böyle Anladım ki benim yazımmış böyle Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın *** Dünya zalimlerin dünyası ise Dostlarım hayırsız, vicdansız ise Dünya zalimlerin dünyası ise Dostlarım hayırsız, vicdansız ise *** Sevdiğim, taptığım vefasız ise Kıymet verdiğim o, nankör biriyse Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın *** Dertlerim peşimi hiç bırakmıyor Mutluluk çaresiz, umut ne yapsın Dertlerim peşimi hiç bırakmıyor Mutluluk çaresiz, umut ne yapsın *** Gözümden dökülen yaşlar dinmiyor Gözümden dökülen yaşlar dinmiyor Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın *** Dünya zalimlerin dünyası ise Dostlarım hayırsız, vicdansız ise Dünya zalimlerin dünyası ise Dostlarım hayırsız, vicdansız ise *** Sevdiğim, taptığım vefasız ise Kıymet verdiğim o, nankör biriyse Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın