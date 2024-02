Orhan Gencebay

Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var *** Sana göre hava hoş Ne derdin ne gamın var Sence hayat tozpembe Ne gamın kederin var *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ sayıyorum olduğum yerde *** Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez *** Gören, "Maşallah" diyor İçimi kimse bilmez Gören, "Maşallah" diyor Kalbimi kimse bilmez *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ başladığım yerdeyim, yerde