Oldu mu Yavrum Oldu mu Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Oldu mu Yavrum Oldu mu
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Her derdin bir çaresi
Her aşkın çilesi var
Her derdin bir çaresi
Her aşkın çilesi var
***
Sana göre hava hoş
Ne derdin ne gamın var
Sence hayat tozpembe
Ne gamın kederin var
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de
Ben hâlâ sayıyorum olduğum yerde
***
Bu yaptığın ayıptır
Elin elime değmez
Bu yaptığın ayıptır
Elin elime değmez
***
Gören, "Maşallah" diyor
İçimi kimse bilmez
Gören, "Maşallah" diyor
Kalbimi kimse bilmez
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum?
Gönlün oldu mu?
Sana neler verdim, verdim
Gözün doydu mu?
***
Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de
Ben hâlâ başladığım yerdeyim, yerde