Orhan Gencebay

Sen bu aşka, bu sevgiye layık değilsin Gönlüm yalan olan aşka neden eğilsin Çekil artık yolumdan, el sürme bana Sen ellerin malısın, benim değilsin Çekil artık yolumdan, el sürme bana Sen ellerin malısın, benim değilsin Nerden gördüm seni Nerden sevdim seni Bütün arzun bu muydu Öldürdün beni Nerden gördüm seni Nerden sevdim seni Bütün arzun bu muydu Öldürdün beni Of of of of öldürdün beni Öldürdün beni Son ümidim sendin benim bana gülecek Şimdi bu ızdırabımı kim dindirecek İşlediğin günahları bir gün mahşerde of Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek İşlediğin günahları bir gün mahşerde of Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek Nerden gördüm seni Nerden sevdim seni Bütün arzun bu muydu Öldürdün beni Nerden gördüm seni Nerden sevdim seni Bütün arzun bu muydu Öldürdün beni Of of of of öldürdün beni Öldürdün beni