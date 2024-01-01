Öldürdün Beni Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Öldürdün Beni
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Sen bu aşka, bu sevgiye layık değilsin
Gönlüm yalan olan aşka neden eğilsin
Çekil artık yolumdan, el sürme bana
Sen ellerin malısın, benim değilsin
Çekil artık yolumdan, el sürme bana
Sen ellerin malısın, benim değilsin
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Of of of of öldürdün beni
Öldürdün beni
Son ümidim sendin benim bana gülecek
Şimdi bu ızdırabımı kim dindirecek
İşlediğin günahları bir gün mahşerde of
Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek
İşlediğin günahları bir gün mahşerde of
Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Of of of of öldürdün beni
Öldürdün beni