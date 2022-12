Orhan Gencebay

Öyle bir aşk, aşk isterim ki Hiç yaşanmamış olsun Öyle bir söz, söyleyeyim ki Hiç söylenmemiş olsun Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemiş olsun Ve öyle bir yaşam ki Bu herkese örnek olsun *** Gönlüm ancak böyle susar Sensiz yarım kaldı arzular Nasır tutmuş bütün duygular Sensiz nasıl geçti koskoca yıllar *** Gönlüm ancak senle susar Tamamlanır yarım arzular Sen bu aşkın kıblesi oldun Sana dua eder açılan kollar Arzular, duygular bir tek seninle susar *** Her şeyde sen, her anımda sen Her yer seninle dolu Senle başlar, seninle biter; çizdiğin kader yolu Sende aşkın yaşanmamış nice hasretleri var Seni öyle sevmişim ki Kıskandırdım mecnunu *** Arzular duygular bir tek seninle susar Arzular duygular bir tek seninle susar