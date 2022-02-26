Öyle Bir Aşk Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Öyle Bir Aşk
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Öyle bir aşk, aşk isterim ki
Hiç yaşanmamış olsun
Öyle bir söz, söyleyeyim ki
Hiç söylenmemiş olsun
Öyle bir dert çekeyim ki
çekilmemiş olsun
Ve öyle bir yaşam ki
Bu herkese örnek olsun
***
Gönlüm ancak böyle susar
Sensiz yarım kaldı arzular
Nasır tutmuş bütün duygular
Sensiz nasıl geçti koskoca yıllar
***
Gönlüm ancak senle susar
Tamamlanır yarım arzular
Sen bu aşkın kıblesi oldun
Sana dua eder açılan kollar
Arzular, duygular bir tek seninle susar
***
Her şeyde sen, her anımda sen
Her yer seninle dolu
Senle başlar, seninle biter;
çizdiğin kader yolu
Sende aşkın yaşanmamış nice hasretleri var
Seni öyle sevmişim ki
Kıskandırdım mecnunu
***
Arzular duygular bir tek seninle susar
Arzular duygular bir tek seninle susar