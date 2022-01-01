İstanbul's Secrets Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
İstanbul's Secrets
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Bakışın konuştu hasretten yana
Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar
Bakışın konuştu hasretten yana
Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar
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Dudağın "Elveda" diyorken bana
Resminle ağladım sabaha kadar
Dudağın "Elveda" demişti bana
Resminle ağladım sabaha kadar
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Elimle topladım gönül yaşımı
Benimle ah çekip yandı dört duvar
Bıraktım yastığa seven başımı
Resminle ağladım sabaha kadar
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Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım
Halimi ben gibi sevenler anlar
Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım
Halimi ben gibi sevenler anlar
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Gecelere senin ismini yazdım
Resminle ağladım sabah kadar
Gecelere senin adını yazdım
Resminle ağladım sabah kadar
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Elimle topladım gönül yaşımı
Benimle ah çekip yandı dört duvar
Bıraktım yastığa seven başımı
Resminle ağladım sabaha kadar
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Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
Endirdun kaşlaruni, endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
***
En dereye dereye da al dereden taşlari
En dereye dereye da al dereden taşlari
Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari
Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari
***
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi
Oldi hayli zamanlar, oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi
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Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar
Ben sana doyamadum, ben sana doyamadum doysun kara,
Doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar
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