Orhan Gencebay

Bakışın konuştu hasretten yana Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar Bakışın konuştu hasretten yana Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar *** Dudağın "Elveda" diyorken bana Resminle ağladım sabaha kadar Dudağın "Elveda" demişti bana Resminle ağladım sabaha kadar *** Elimle topladım gönül yaşımı Benimle ah çekip yandı dört duvar Bıraktım yastığa seven başımı Resminle ağladım sabaha kadar *** Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım Halimi ben gibi sevenler anlar Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım Halimi ben gibi sevenler anlar *** Gecelere senin ismini yazdım Resminle ağladım sabah kadar Gecelere senin adını yazdım Resminle ağladım sabah kadar *** Elimle topladım gönül yaşımı Benimle ah çekip yandı dört duvar Bıraktım yastığa seven başımı Resminle ağladım sabaha kadar