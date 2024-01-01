Orhan Gencebay

-
Bakışın konuştu hasretten yana
Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar
Bakışın konuştu hasretten yana
Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar
***
Dudağın "Elveda" diyorken bana
Resminle ağladım sabaha kadar
Dudağın "Elveda" demişti bana
Resminle ağladım sabaha kadar
***
Elimle topladım gönül yaşımı
Benimle ah çekip yandı dört duvar
Bıraktım yastığa seven başımı
Resminle ağladım sabaha kadar
***
Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım
Halimi ben gibi sevenler anlar
Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım
Halimi ben gibi sevenler anlar
***
Gecelere senin ismini yazdım
Resminle ağladım sabah kadar
Gecelere senin adını yazdım
Resminle ağladım sabah kadar
***
Elimle topladım gönül yaşımı
Benimle ah çekip yandı dört duvar
Bıraktım yastığa seven başımı
Resminle ağladım sabaha kadar
-
İklimler çileme çare bulmuyor
Mevsimler halimi sormuyor Ayşen!
Sakiler derdime derman olmuyor
Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen!
***
İlkbahar yaz derken, hazanım soldu
Murada ermeden miadım doldu
Kalp gözüm ellere bakarkör oldu
Senden başkasını görmüyor Ayşen!
***
Hasretin tüketti bütün varımı
Seraba döndürdü, Hülyalarımı
Ne kadar süslesen rüyalarımı
Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen!
***
Ağlarsan matemin yağar geceme
Gülersen mehtabın doğar geceme
Lale devri gelir gönül bahçeme
Senden gayri çiçek girmiyor Ayşen!
***
Kapattın gönlümün sevinç yönünü
Ümidim görmüyor sensiz önünü
Takvimler bilmiyor dönüş gününü
Saatler vuslatı vurmuyor Ayşen!
***
Feleğe isyanım arttı git gide
Gençliğim su gibi aktı gitti de
Ömrümü ellere sebil etti de
Bana bir damlanı vermiyor Ayşen!
***
Ardından çilemem çağlamam diye
Yas tutup karalar bağlamam diye
Kaç kez and içtiler ağlamam diye
Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen!
***
Ey alev yanaklım, volkan dudaklım
Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım
Her şeye erdi de, zavallı aklım
Seni unutmaya ermiyor Ayşen!
***
Dostlarım namıma Ferhat dese de
Ruhum aşk elinden imdat dese de
Kör şeytan resmini yırt at dese de
Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen!
-
Gücün yeterse, aklın keserse
Vur, vur, vur beni
Eğer elindeyse, gönül defterinden
Sil, sil, sil beni
***
Sen başlattın bu oyunu
Şimdi dönmek yakışır mı?
İsyan etmiş deli gönlüm
Bir gülüşle yatışır mı?
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Bana veda edemezsin
Uzlaşmanın var bir yolu
Başkasını sevemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum
***
İster geçmişten, ister bugünden
Sor, sor, sor beni
Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek
Zor, zor, zor beni
***
Git desen de, gidemem ki
Baş belanım, dönemem ki
Boş bir gurur inadıyla
Seni feda edemem ki
Aman, aman, aman aman
***
Bırakıp da gidemezsin
Hiçbir şeyi çözemezsin
Anlaşmanın var bir yolu
Konuşmadan bilemezsin
***
Amaann (sevemezsin, sevemezsin)
(Başkasını sevemezsin)
Ben seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin)
(Bırakıp da gidemezsin)
Dön, bekliyorum
***
amann
(Başkasını sevemezsin)
Çok seviyorum
(Gidemezsin, gidemezsin) Of
(Bırakıp da gidemezsin)
Hep bekliyorum
-
Gözlerimden sel gibi yaş olup akıyorsan
Gitmek istiyorsan kime ne?
Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan
Kaderini çizdiysen kime ne?
***
Basarım ben bağrıma koca koca taşları
Hıçkırarak ağlarım kime ne?
En acı zehirlerle sararım ben yaramı
Avuturum gönlümü kime ne?
***
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Varmışım yokmuşum ben kime ne?
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne?
***
Gidene kal denilmez gönül bu doymak bilmez
Açmışım tokmuşum ben kime ne?
Sevilmemiş sevmişim bir gönüle girmemişim
Güzellik zorla olmaz kime ne?
***
Basarım ben bağrıma sabır denen taşları
Anılarla yaşarım kime ne?
En acı zehirlerle sararım ben yaramı
Sustururum gönlümü kime ne?
***
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Varmışım yokmuşum ben kime ne?
Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin
Bu benim kaderimdir kime ne?
(Kime ne, kime ne?)
-
Haklısın haklı
Haklısın haklı
Bence sen de haklısın
Bence sen de haklısın
***
Hak aranır eğer varsa
Aranıp da bulunursa
Kimin hakkı kimde kalır
Eğer razı olunursa
***
Haklısın haklı
Bence sen de haklısın
Bence sen de haklısın
***
Herkes ben haklıyım diyor
Haksız olan kimdir?
Herkes en çok bana diyor
Razı olan kimdir?
***
Bu nasıl hak aranışı?
Bu nasıl hak dağılışı?
Herkes farklı farklı ister
Bu nasıl fark yanlışı?
***
Haklıyız, haklı
İnsan olduğumuz için
Yaşadığımız için
***
Haklıyım, haklı
Haklıyım, haklı
Seni sevdiğim için
Seni sevdiğim için
***
Bir gönlüm var susmak bilmez
Seni gördü laf dinlemez
İster durur seni benden
Hiçbir şeye boyun eğmez
***
Haklıyım, haklı
Seni sevdiğim için
Sana yandığım için
***
Beni sevmediysen
Beni istemediysen
Sen de haklısın haklı
Gönlünü vermediysen
***
Zorla güzellik olmaz
Zorla dostluk kurulmaz
İnsan denen bir canız
Zorla haklı olunmaz
***
Haklıyız, haklı
İnsan olduğumuz için
Yaşadığımız için
-
Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim
Kalmasa da şöhretimi duymayan
Kimliğimi tarif etmek zor benim
***
Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da
Görünmezim, cismim de yok resmim de
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
Barınağım, gönül denen yer benim
***
Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim
Kalmasa da şöhretimi duymayan
Kimliğimi tarif etmek zor benim (zor benim, zor benim)
***
Bülbül benim lisanımla ötüştü
Bir gül için can evinden tutuştu
Yüreğine Toroslardan çiğ düştü
Yangınımı söndürmedi kar benim (kar benim, kar benim)
***
Niceler sultandı, kraldı, şahtı
Benimle değişti talihi, bahtı
Yerle bir eyledim taç ile tahtı
Akıl almaz hünerlerim var benim (var benim, var benim)
***
Kâmil iken cahil ettim âlimi
Vahşi iken yahşi ettim zalimi
Yavuz iken zebun ettim Selim'i
Her oyunu bozan gizli zor benim (zor benim, zor benim)
Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim
***
İlahimle Mevlana'yı döndürdüm
Yunus'um'la öfkeleri dindirdim
Günahımla çok ocaklar söndürdüm
Mevla'danım, hayır benim, şer benim
***
Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di
Hatrım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim
***
Yeryüzünde ben ürettim veremi
Lokman Hekim bulamadı çaremi
Aslı için kül eyledim Kerem'i
İbrahim'in atıldığı kor benim (kor benim, kor benim)
***
Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di
Hatırım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim (fer benim, fer benim)
***
İlahimle Mevlana'yı döndürdüm
Yunus'umla öfkeleri dindirdim
Günahımla çok ocaklar söndürdüm
Mevla'danım, hayır benim, şer benim (şer benim, şer benim)
***
Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da
Görünmezim, cismim de yok resmim de
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
Barınağım, gönül denen yer benim (yer benim, yer benim)
***
Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim
Benim adım aşk
-
Of o-f aman aman
Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar
Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar
Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar
Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar
***
Hasar yapmıyor artık en deli fırtınalar
Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar
Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar
***
Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar
Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar
Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
***
Of o-f aman aman
Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar
Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar
Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar
Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar
***
Her nefeste bir acı dertlerime dert katar
Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar
Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar
***
Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar
Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar
Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum
-
Sen yasaklar içindeki bir resim
Ben ise senin için bir yabancıyım
Tutsam tutacak kadar yakınımdasın
Seslensem duyulmaz sesim
Bir bilmece olur bazen duygular
Çözümler hep yasaklarda kalırlar
Mahkumsundur olmaz denen gerçeğe
Yanarsın belki mahşere kadar
Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni
Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini
Yazık diye günah diye kahrolup giderken
Yanarım mahşere kadar
Bir hikaye yazdım ikimiz için
Kızla oğlan birbirini seviyor
Bin birlik zorluklarla dertlerle
Sonu mutlu sonla bitiyor
İsterdim ki kahramanın olayım
İsterdim ki masallardan çalayım
İsterdim ki gerçeklerde bulayım
Yasaklar kaderimi çiziyor
Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni
Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini
Yazık diye günah diye kahrolup giderken
Yanarım mahşere kadar
Kimseleri görmedi, kördü deseler
Aklını seninle bozdu deseler
Hep seninle yaşadı, öldü deseler
İnanma sevdiğim inan az olur
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
Tarif etmek imkansız sen de olanı
Bir Allah bir de sen bir ben bilirim
Günün her saatinde aşk vaktinde
Gecenin her anında aşk vaktinde
Çağırsan koşarak sana gelirim
Her şeyi bırakır sana gelirim
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
Medet bekliyorum vurduğun yerden
Oralı olmuyor, silah gözlerin
Gönlümü dağlıyor, gördüğü yerden
Kanıma susamış silah gözlerin
Her yalan sözüne iftira ekler
Sayısız suçunu sırtıma yükler
Cennetti müjdeler, ibadet bekler
Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin
Feryadım asılsız, rivayet değil
Laf değil, söz değil, rivayet değil
Yetim hakkı değil, cinayet değil
Korktuğum en büyük günah gözlerin
Her yalan sözüne iftira ekler
Sayısız suçunu sırtıma yükler
Cennetti müjdeler, ibadet bekler
Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin
İlah gözlerin
-
Kimseleri görmedi, kördü deseler
Aklını seninle bozdu deseler
Hep seninle yaşadı öldü deseler
İnanma sevdiğim inan az olur
***
İki elin kanda olsa da gel
Ecel bize pusu kursa da gel
Korkma Tanrım sevenleri korur
Sevenlerin dualarıyla gel
***
Tarif etmek imkansız sen de olanı
Bir Allah bir de sen bir ben bilirim
Günün her saatinde aşk vaktinde
Gecenin her anında aşk vaktinde
Çağırsan koşarak sana gelirim
Her şeyi bırakır sana gelirim