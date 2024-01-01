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7/24 Dinle Gönül Dostu

Gönül Dostu Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Gönül Dostu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Gönül Dostu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Dostu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Gönül Dostu

  • Sadakan Olsun

  • Almina

  • Bulunur

  • Gelin Birlik Olalım

  • Gidecek Yerim Olsa

  • Ne Çıkarsa Bahtına

  • Neyi Degiştirdik

  • Sen Bilirsin

  • Yanar Bu Yürek

  • Çakmak Çakmak Gözler

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