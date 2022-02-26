Sadakan Olsun Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sadakan Olsun
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Bir eski mendili serdim önüme
Yaralı kalbimi koydum üstüne
Sevdana el açan aşk fakirine
Bir Tanrı selamı sadakan olsun
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Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Yıllardır tütmüyor sevda ocağım
Kor gibi yakıver, küller savrulsun
Hasretin sabahsız akşamlarına
Bir ümit ışığı sadakan olun, sadakan olsun
***
Ekmeğim aşımsın, gönül soframda
Sarılıp ısınsam bakışlarında
Gülmeyi unutmuş dudaklarıma
Bir nefes mutluluk sadakan olsun