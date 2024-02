Orhan Gencebay

Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare Ümidim var tesellisiz o da bi' çare Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim? Dünya sevenlerle dolu bende biriyim *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Dertlinin biriyim Ben seven biriyim