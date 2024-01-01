Orhan Gencebay

Sarhosun Bırı (orj) Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare Ümidim var tesellisiz o da bi' çare Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim? Dünya sevenlerle dolu bende biriyim *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Dertlinin biriyim Ben seven biriyim

Yoksun Sen Extended ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Yoksun Sen ft Volga Tamöz Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen *** Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen Yoksun sen, yoksun sen Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum *** Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum Son yaramı aldım savaştım yendim sustum Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de Hiç umut yok mu sence içinde *** Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Oda gündü benim kalbim mi Onu da benim kadar sevdin mi? *** Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de Umut yok mu sence içinde Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen *** Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen

Çok Ayıp ft Volga Tamöz Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp *** Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı

Biri Var Akustik ft Volga Tamöz Aklımda aşktan biri var Kalbimde büyük yeri var Aklımda biri var Tesadüf diyemem Kendimi, kalbimi yenemem Belli ki kaderde Büyük bir yeri var Bir gizle hep var olmanın Bu hisle seni bulmanın Belli ki bir sebebi var Buluşup hayat bulmanın Ayrıyken kaybolmanın Belli ki kaderde yeri var Sen başka söylesende içinde Seni kim görse yüzünde Kalbinin Merkezinde yine Benim benim izim var Sen susmak istesende içinde Seni kim görse gözünde Kalbinin merkezinde yine Benim benim izim var

Karar Ver ft Volga Tamöz Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle *** Karar ver Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya Karar ver Yalana yoluna sonunu bulmaya Karar ver *** Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya Karar ver *** Şu saniye küs huyuna hâline İçindeki ayine aşk olmaya karar ver Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle Bir ayrılığın harbine karar ver

Tuttum ft Volga Tamöz Çok Tatlı Çok Talı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine Ama Başka, İçi Başka Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor Ama Başka İçi Başka Bende Gördüm Bende Gördüm Kalbimi Ördüm Bende Öldüm Bende Öldüm Bende Öldüm Kaderi Öldüm Bende Böldüm Ama Boş Boş Boş Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Çok Tatlı Çok Talı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine Ama Başka, İçi Başka Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor Ama Başka İçi Başka Bende Gördüm Bende Gördüm Kalbimi Ördüm Bende Öldüm Bende Öldüm Bende Öldüm Kaderi Öldüm Bende Böldüm Ama Boş Boş Boş Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı Tuttum Bırakmam Asla Yuttum Sevenler Çok Haklı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı

Aşk Eğil Önümde ft Volga Tamöz Nasıl görünür hayat Sen önde aşk ardındayken Ne çok kar yağan bir manzara Ne kabahatmiş Sevmek öyle masumken Ne uzunmuş aşkın akşamları *** Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim *** Aşk eğil önümde Dağ gibi kalbimde küçücüksün Aşk eğil eğil önümde Dev gibi kalbimde küçücüksün

Unutmuşum Extended ft Volga Tamöz Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Sen gidişini tamamlarken, anlarken Ben bu yeni bana henüz alışırken Unutmuşum Unutmuşum *** Yanlış, yanlış Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can Kalmış, kalmış Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış *** Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum Unutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum *** Uçurumdun Unutmuşum Yükseklerinden düşmüştüm Unutmuşum *** Soğuğumda Soluğumda Kalbimde son günleri de Kurutmuşum