Orhan Gencebay

-
Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz
Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz
Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok
Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare
Ümidim var tesellisiz o da bi' çare
Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim?
Dünya sevenlerle dolu bende biriyim
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Dertlinin biriyim
Ben seven biriyim
-
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kanattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
***
Yoksun sen, yoksun sen, yoksun sen
Yoksun sen, yoksun sen
Aşk yerini buldu bir vardı bir de yoktu
Bilmem kim kimi uyuttu unuttum unuttum
***
Vadesi dolunca hayattan yoruldum yoruldum
Son yaramı aldım savaştım yendim sustum
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedin de
Hiç umut yok mu sence içinde
***
Tam bir masal olduk bir varmış bir de yokmuş derken
Sen yeni bir aşka karıştın inkar etme
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Oda gündü benim kalbim mi
Onu da benim kadar sevdin mi?
***
Bak ve yüzüme söyle yalandı sevmedim de
Umut yok mu sence içinde
Bil ki ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
***
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen
Kalbimi kapattın ne çoktun çoktun yoksun sen
Ben bizi yarattım artık yoksun yoksun yoksun sen, sen, sen, sen, sen
-
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Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
***
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
-
-
Aklımda aşktan biri var
Kalbimde büyük yeri var
Aklımda biri var
Tesadüf diyemem
Kendimi, kalbimi yenemem
Belli ki kaderde
Büyük bir yeri var
Bir gizle hep var olmanın
Bu hisle seni bulmanın
Belli ki bir sebebi var
Buluşup hayat bulmanın
Ayrıyken kaybolmanın
Belli ki kaderde yeri var
Sen başka söylesende içinde
Seni kim görse yüzünde
Kalbinin Merkezinde yine
Benim benim izim var
Sen susmak istesende içinde
Seni kim görse gözünde
Kalbinin merkezinde yine
Benim benim izim var
-
Bugün ayrılırsak ve biz aşksak koparsak ölürüz senle
Bugün içinde bir devin kalbinde bir devrin aşka mahşerin elindeyiz senle
***
Karar ver
Gitmeye kalmaya olmaya ölmeye sormaya
Karar ver
Yalana yoluna sonunu bulmaya
Karar ver
***
Erkek olup ağlamaya yüreğinle yaşamaya
Korkak gibi dik durmaya her şeyimsin hiç olmaya
Söylüyorum anlamaya sustuğumda sarılmaya
Bir kapıyı kapatmaya varlığımsın yok olmaya
Karar ver
***
Şu saniye küs huyuna hâline
İçindeki ayine aşk olmaya karar ver
Ya da şu saniye sus sadece gözlerinle
Bir ayrılığın harbine karar ver
-
-
Çok Tatlı Çok Talı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine
Ama Başka, İçi Başka
Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor
Ama Başka İçi Başka
Bende Gördüm Bende Gördüm
Kalbimi Ördüm Bende Öldüm
Bende Öldüm Bende Öldüm
Kaderi Öldüm Bende Böldüm
Ama Boş Boş Boş
Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Çok Tatlı Çok Talı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Değişiyor Gelişiyor Herkes Alışıyor Birbirine
Ama Başka, İçi Başka
Bakışıyor Yarışıyor Hatta Karışıyor Sevişiyor
Ama Başka İçi Başka
Bende Gördüm Bende Gördüm
Kalbimi Ördüm Bende Öldüm
Bende Öldüm Bende Öldüm
Kaderi Öldüm Bende Böldüm
Ama Boş Boş Boş
Seni Ne Hoş Hoş Hoşlandığım
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Çok Tatlı Çok Tatlı
Tuttum Bırakmam Asla
Yuttum Sevenler Çok Haklı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Aşk Çok Tatlı
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Nasıl görünür hayat
Sen önde aşk ardındayken
Ne çok kar yağan bir manzara
Ne kabahatmiş
Sevmek öyle masumken
Ne uzunmuş aşkın akşamları
***
Sabır dantel gibi kaçıncı gidip gelişi
Biz yabancıyız artık kalıcı bu değişim
***
Aşk eğil önümde
Dağ gibi kalbimde küçücüksün
Aşk eğil eğil önümde
Dev gibi kalbimde küçücüksün
-
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
-
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Sen gidişini tamamlarken, anlarken
Ben bu yeni bana henüz alışırken
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Yanlış, yanlış
Her şeyi yaşamadan ayrılan iki can
Kalmış, kalmış
Serseri, başıboş bi' şeyler kalmış
***
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
Unutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum
***
Uçurumdun
Unutmuşum
Yükseklerinden düşmüştüm
Unutmuşum
***
Soğuğumda
Soluğumda
Kalbimde son günleri de
Kurutmuşum