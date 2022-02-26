Sarhoşun Biri Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sarhoşun Biri
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Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz
Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz
Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok
Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare
Ümidim var tesellisiz o da bi' çare
Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim?
Dünya sevenlerle dolu bende biriyim
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Dertlinin biriyim
Ben seven biriyim