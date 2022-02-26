Orhan Gencebay Türkülerle Türkiye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Türkülerle Türkiye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerle Türkiye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Akıl sendin, gönül sendin
Göremedin ki
Sevda sendin, ışık sendin
Yanamadın ki
***
Sana olan feryadımı, dünya duydu da
Sen sevginden bir damlaya
Kıyamadın ki
***
Sevda işi yürek ister, kolay mı sevmek
Sevda olsun dostluk olsun, sevemedin ki
Sen bilirsin
***
Sen bilirsin denilince
Akan sular duracak
İlle desen bilirsen
Hiç akmayacak
İkimizde bir Allah'ın kuluyuz işte
Gerçek biziz, yalanda biz anlamadın ki
Sevda işi yürek ister, kolay mı sevmek