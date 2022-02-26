Orhan Gencebay

Akıl sendin, gönül sendin Göremedin ki Sevda sendin, ışık sendin Yanamadın ki *** Sana olan feryadımı, dünya duydu da Sen sevginden bir damlaya Kıyamadın ki *** Sevda işi yürek ister, kolay mı sevmek Sevda olsun dostluk olsun, sevemedin ki Sen bilirsin *** Sen bilirsin denilince Akan sular duracak İlle desen bilirsen Hiç akmayacak İkimizde bir Allah'ın kuluyuz işte Gerçek biziz, yalanda biz anlamadın ki Sevda işi yürek ister, kolay mı sevmek