Orhan Gencebay

-
Benim boynum hep böyle bükülü mü kalacak?
Her hasretin içimde kavgası mı olacak?
Bak halime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben
Belki çare var ama beni nerden bulacak
***
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
***
Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
***
Bu dertler böyle bitmez, düşünme derin derin
Hayat böyle arkadaş, beteri var beterin
Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz
Türlü dertler içinde büküldü belimiz
***
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
***
Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
-
Bırak dedim, bırak felek
Sevenlerin yakasını
Duymadın mı bunca yıldır
Aşkımızın duasını
***
Sen mi dedin sevgiliye
Böyle zalim olmasını
Nasıl taktın boynumuza
Bu felaket halkasını
***
Her gönlün bir köşesinde
Yaralanmış bir yer vardır
Benim gibi çilekeşin
Yaşaması ıstıraptır
***
Nice ümitlerle bakarken yarına
Şimdi biz de düştük kader tuzağına
Bize mutluluğu vadeden ümitler
Şimdi terk ettiler bizi birer birer
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
***
Ben sabahsız gecelerin
Kucağında bir çilekeş
Sen ümitler ülkesinin
Karanlığında bir güneş
***
Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur
Artık kader gülse, gülmese ne olur
Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım
Gönül parça parça yaşamak zor olur
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
-
Bir görüşte aşık oldum sana delice
Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece
Istırabım diner benim geldiğin gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
***
Acı çektirmek mi bana maksadın zalim?
Senden başka yoktur benim tutacak dalım
Gel elinle öldür beni, çektirme yeter
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
-
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
Nerde boynu bükük bir garip görsen
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
***
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
O garip hâlinde ne sırlar gizli
Onu bu hâllere bir koyan vardır
Belki benim gibi sevdiği vardır
***
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
Aradım hatayı kendimde buldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Deli gibi seven yine ben oldum
Ne söylesem gönül dinlemez
Delice seven yine ben oldum
Delice seven yine ben oldum
***
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu kaybeden garip ne yapsın?
Nice ümit dolu hayat yolunda
Yolunu şaşıran garip ne yapsın?
***
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın?
***
Madem yaşamaya geldik dünyaya
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
***
Sevmiyorsan hor görme bari
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
Benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
Sana kıymet veren mi var?
Sana kıymet veren mi var?
***
Unut dertten zevk almayı
Unut dertten zevk almayı
Seni ancak seven anlar
Seni ancak seven anlar
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
***
Sen attın bu kördüğümü
Sen attın bu kördüğümü
Çare sende bende değil
Çare sende bende değil
***
Kör olsun şu aşkın gözü
Kör olsun şu aşkın gözü
Hata bende sende değil
Hata bende sende değil
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
-
Eğer aşka bir ceza verebilseydim
Benim gibi onunda sevmesini isterdim
***
Meçhulden gelmişim meçhule giderim
Ömür denen bu yolda susadım su içtim
Yürek kansın diye yoldaki bir pınardan
***
Aşk pınarıymış bu içmesen ararsın
İçsen benim gibi aşk diye yanarsın
Ne ilk içen bendim ne son geçen bu yoldan
Her şey başladı aşk pınarında
Dertler başladı aşk pınarında
***
Şimdi arıyorum aşksız günlerimi
Meğer zehirlemişim kendi kendimi
Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu
Kaybettim yarınımın ümitlerini ümitlerini ümitlerini
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Sevmemek elde değil zamanı belli değil
Bir canım var yaşarım bende değil
Bir canım var yaşarım bende değil
***
Gönlümde sefalet aşkla başladı
İsyan etti bana bütün duygularım
Her yudum bir zehir her nefes bir alev
Her ahımda kaldı arzularım
Ah edişte kaldı arzularım
***
Şimdi arıyorum aşksız günlerimi
Meğer zehirlemişim kendi kendimi
Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Ümitlerini ümitlerini
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Sevmemek elde değil zamanı belli değil
Bir canım var yaşarım bende değil
Bir canım var yaşarım bende değil.
-
Her zaman bakarken mavi sulara
Maziyi hatırlar, seni anarım
Bir zaman dillere destan olmuştuk
Saçlarım ağardı, ona yanarım
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
***
Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor
Yıllardır seninle sensiz yaşıyor
Her zaman yüzüne gülen gözlerim
Yılların ardından sana ağlıyor
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
-
Sen benim içimde bir korkulu rüya
Her gün sevip sardığım bir hülyasın
Yokluk ateşten gömlek sensizlik ölüm gibi
Rüyam hülyam benim dünyamsın
***
Kanımda canımda alın yazımda
Bir sen varsın bir de ben şu dünyada
Nazar değmesin sana
Eller değmesin sana
Sensizlik ölüm bana
***
Seni benim gibi seven bulamazsın
Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın
Ömrün vefası yok
Korkum aşkımdan çok
Gönlüm sensiz kalmasın
***
Korkulu rüyam
Gülen bahtımsın
Sen benim sen benim
Sen benim benim dünyamsın
***
Hepimizin hayatı iki kelime
Bir varmış bir yokmuş şu alemde
Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer
Son nefeste adın dilimde
***
Her şey sende başlar
Seninle biter
Sevilmek ümidi sevmekten beter
Nazar değmesin sana
Eller değmesin sana
Sensizlik ölüm bana
***
Seni benim gibi seven bulamazsın
Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın
Ömrün vefası yok
Korkum aşkımdan çok
Gönül sensiz kalmasın
***
Korkulu rüyam
Gülen bahtımsın
Sen benim sen benim
Sen benim benim dünyamsın
-
Hayat rüya gibi
Aşk bir kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar
Akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
Aşk dolu geceler kadar yalnızım
Sensizim sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli deli gönlümde
-
Harcadım ömrümü hep senin için
Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
***
Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz
Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
***
Al beni vur yere, parça parça et
İstersen sen beni, istersen kahret
Bu mudur sevene verdiğin kıymet
Sevmenin böylesi ölmekten ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
-
Alan aldı giden gitti ah ile
Ölen öldü kalan kaldı vah ile
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
***
Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları
Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları
***
Bir gün mutlaka göreceğiz biz de
O güzel yarınları
Biz görmesek de görecekler var
O mutlu yarınları
***
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir?
Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir?
***
İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz
Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz
***
Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer
Gülecek her birimiz
Biz görmesek de görecekler var
Bitecek dertlerimiz