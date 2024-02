Yazık bana kıymetini bilemedim bilemedim Aşığınım deli gibi diyemedim diyemedim Sen bence bir melek bir dua gibisin Nadide bir çiçek sen farklı birisin *** Aşkıma laik gönlüme laik Her şeyden ötede sen helalimsin Sen benim alnıma doğmadan önce Yazılmış bir sevda bir kader gibisin *** Belki mutluluk belki belalım Her şeyden ötede sen helalimsin Her şeyden ötede alın terimsin *** Kavuştursun Mevla'm bizi Mutlu etsin ikimizi Dargınlıklar ayrılıklar Neden büksün belimizi *** Sen bence bir melek bir dua gibisin Nadide bir çiçek sen farklı birisin Aşkıma laik gönlüme laik Her şeyden ötede sen helalimsin *** Sen benim alnıma doğmadan önce Yazılmış bir sevda kaderim gibisin Belki mutluluk belki belalım Her şeyden ötede sen helalimsin Her şeyden ötede alın terimsin