Sanki ben yalnız seni Sevmek için doğmuşum Kaçma benden ben seninle Ben aşkınla var olmuşum *** Sanki ben yalnız seni Sevmek için doğmuşum Kaçma benden ben seninle Ben aşkınla var olmuşum *** Ya sen bana gel ya ben geleyim Sevdim diyorsun nerden bileyim Hasret zehrini içirme bana Seninle doğdum seninle güleyim *** Sen hayatsın ben ömür Sen olmazsan bu can ölür Hasretin aşkın bir alev Sev de sussun şu gönül *** Yok deme bana sende her şey Sende aşk var mutluluk var Kaçma benden seni senden Çok seven kalp bende var *** Dünyaya bir daha Gelsem seni severdim Can bedende nasıl ise Ben de seni öyle sevdim *** Dünyaya bir daha Gelsem seni severdim Can bedende nasıl ise Ben de seni öyle sevdim *** Sen yaşanansın ben de yaşayan Sen ağlatansın ben ağlayan Evvel demiştim heves değilsin Beni hayata sensin bağlayan *** Sen hayatsın ben ömür Sen olmazsan bu can ölür Her nefeste aşk bir alev Sev de sussun şu gönül *** Yok deme bana sende her şey Sende aşk var mutluluk var Kaçma benden seni senden Çok seven kalp bende var