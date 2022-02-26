Sen Sev Beni Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Sen Sev Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sen Sev Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Sev Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Sen Sev Beni
Tüm Şarkıları
-
Sev dedim sen sev beni, sevsen ne olurdu
Al dedim şu gönlümü, alsan ne olurdu
Nazlanma nazlanma fazla naz bıktırır
Benim ol bana gel sarıver seviver desen ne olurdu
***
Offf
Doldur aşk kadehini içip sarhoş olayım
Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım
Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında
Alsın rabbim canımı senin kollarında
Al canimi yarabbi onun kollarında
***
Geçtiğin bu yollardan bir daha geçeceksin
Ne ektin ise bir gün onu biçeceksin
Aldanma aldanma dünya halidir bu
Aldın benim ahımı sen de seveceksin
***
Offf
Daha dün bir çocukken sevmek nedir bilmezdim
Karşıma çıksaydın önünde eğilmezdim
Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında
Alsın canımı yarabbim senin kollarında
Al canımı yarabbi onun kollarında