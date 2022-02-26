Orhan Gencebay

Sev dedim sen sev beni, sevsen ne olurdu Al dedim şu gönlümü, alsan ne olurdu Nazlanma nazlanma fazla naz bıktırır Benim ol bana gel sarıver seviver desen ne olurdu *** Offf Doldur aşk kadehini içip sarhoş olayım Öyle sarhoş et ki aşkımı bulayım Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında Alsın rabbim canımı senin kollarında Al canimi yarabbi onun kollarında *** Geçtiğin bu yollardan bir daha geçeceksin Ne ektin ise bir gün onu biçeceksin Aldanma aldanma dünya halidir bu Aldın benim ahımı sen de seveceksin *** Offf Daha dün bir çocukken sevmek nedir bilmezdim Karşıma çıksaydın önünde eğilmezdim Çektirdin çok çektirdin aşkın yollarında Alsın canımı yarabbim senin kollarında Al canımı yarabbi onun kollarında