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7/24 Dinle Sarhoşun Biri

Sarhoşun Biri Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Sarhoşun Biri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sarhoşun Biri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarhoşun Biri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Sarhoşun Biri

  • Sende Bizdensin

  • Kader Diye Diye

  • Yaşamak Bu Değil

  • Seni Buldumya

  • Bağrımda Ateş

  • Bunca Yıl Habersiz

  • Boynu Bükük Sevgililer

  • Sarhoşun Biri

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