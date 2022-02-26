Orhan Gencebay

Haklısın haklı Haklısın haklı Bence sen de haklısın Bence sen de haklısın *** Hak aranır eğer varsa Aranıp da bulunursa Kimin hakkı kimde kalır Eğer razı olunursa *** Haklısın haklı Bence sen de haklısın Bence sen de haklısın *** Herkes ben haklıyım diyor Haksız olan kimdir? Herkes en çok bana diyor Razı olan kimdir? *** Bu nasıl hak aranışı? Bu nasıl hak dağılışı? Herkes farklı farklı ister Bu nasıl fark yanlışı? *** Haklıyız, haklı İnsan olduğumuz için Yaşadığımız için *** Haklıyım, haklı Haklıyım, haklı Seni sevdiğim için Seni sevdiğim için *** Bir gönlüm var susmak bilmez Seni gördü laf dinlemez İster durur seni benden Hiçbir şeye boyun eğmez *** Haklıyım, haklı Seni sevdiğim için Sana yandığım için *** Beni sevmediysen Beni istemediysen Sen de haklısın haklı Gönlünü vermediysen *** Zorla güzellik olmaz Zorla dostluk kurulmaz İnsan denen bir canız Zorla haklı olunmaz *** Haklıyız, haklı İnsan olduğumuz için Yaşadığımız için