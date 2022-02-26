Sen de Haklısın Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Sen de Haklısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sen de Haklısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen de Haklısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Sen de Haklısın
Tüm Şarkıları
-
Haklısın haklı
Haklısın haklı
Bence sen de haklısın
Bence sen de haklısın
***
Hak aranır eğer varsa
Aranıp da bulunursa
Kimin hakkı kimde kalır
Eğer razı olunursa
***
Haklısın haklı
Bence sen de haklısın
Bence sen de haklısın
***
Herkes ben haklıyım diyor
Haksız olan kimdir?
Herkes en çok bana diyor
Razı olan kimdir?
***
Bu nasıl hak aranışı?
Bu nasıl hak dağılışı?
Herkes farklı farklı ister
Bu nasıl fark yanlışı?
***
Haklıyız, haklı
İnsan olduğumuz için
Yaşadığımız için
***
Haklıyım, haklı
Haklıyım, haklı
Seni sevdiğim için
Seni sevdiğim için
***
Bir gönlüm var susmak bilmez
Seni gördü laf dinlemez
İster durur seni benden
Hiçbir şeye boyun eğmez
***
Haklıyım, haklı
Seni sevdiğim için
Sana yandığım için
***
Beni sevmediysen
Beni istemediysen
Sen de haklısın haklı
Gönlünü vermediysen
***
Zorla güzellik olmaz
Zorla dostluk kurulmaz
İnsan denen bir canız
Zorla haklı olunmaz
***
Haklıyız, haklı
İnsan olduğumuz için
Yaşadığımız için