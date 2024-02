Orhan Gencebay

Sende Haklısın Haklısın haklı Haklısın haklı Bence sen de haklısın Bence sen de haklısın *** Hak aranır eğer varsa Aranıp da bulunursa Kimin hakkı kimde kalır Eğer razı olunursa *** Haklısın haklı Bence sen de haklısın Bence sen de haklısın *** Herkes ben haklıyım diyor Haksız olan kimdir? Herkes en çok bana diyor Razı olan kimdir? *** Bu nasıl hak aranışı? Bu nasıl hak dağılışı? Herkes farklı farklı ister Bu nasıl fark yanlışı? *** Haklıyız, haklı İnsan olduğumuz için Yaşadığımız için *** Haklıyım, haklı Haklıyım, haklı Seni sevdiğim için Seni sevdiğim için *** Bir gönlüm var susmak bilmez Seni gördü laf dinlemez İster durur seni benden Hiçbir şeye boyun eğmez *** Haklıyım, haklı Seni sevdiğim için Sana yandığım için *** Beni sevmediysen Beni istemediysen Sen de haklısın haklı Gönlünü vermediysen *** Zorla güzellik olmaz Zorla dostluk kurulmaz İnsan denen bir canız Zorla haklı olunmaz *** Haklıyız, haklı İnsan olduğumuz için Yaşadığımız için

Ayşen İklimler çileme çare bulmuyor Mevsimler halimi sormuyor Ayşen! Sakiler derdime derman olmuyor Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen! *** İlkbahar yaz derken, hazanım soldu Murada ermeden miadım doldu Kalp gözüm ellere bakarkör oldu Senden başkasını görmüyor Ayşen! *** Hasretin tüketti bütün varımı Seraba döndürdü, Hülyalarımı Ne kadar süslesen rüyalarımı Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen! *** Ağlarsan matemin yağar geceme Gülersen mehtabın doğar geceme Lale devri gelir gönül bahçeme Senden gayri çiçek girmiyor Ayşen! *** Kapattın gönlümün sevinç yönünü Ümidim görmüyor sensiz önünü Takvimler bilmiyor dönüş gününü Saatler vuslatı vurmuyor Ayşen! *** Feleğe isyanım arttı git gide Gençliğim su gibi aktı gitti de Ömrümü ellere sebil etti de Bana bir damlanı vermiyor Ayşen! *** Ardından çilemem çağlamam diye Yas tutup karalar bağlamam diye Kaç kez and içtiler ağlamam diye Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen! *** Ey alev yanaklım, volkan dudaklım Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım Her şeye erdi de, zavallı aklım Seni unutmaya ermiyor Ayşen! *** Dostlarım namıma Ferhat dese de Ruhum aşk elinden imdat dese de Kör şeytan resmini yırt at dese de Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen!

Gücün Yeterse Gücün yeterse, aklın keserse Vur, vur, vur beni Eğer elindeyse, gönül defterinden Sil, sil, sil beni *** Sen başlattın bu oyunu Şimdi dönmek yakışır mı? İsyan etmiş deli gönlüm Bir gülüşle yatışır mı? Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Bana veda edemezsin Uzlaşmanın var bir yolu Başkasını sevemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum *** İster geçmişten, ister bugünden Sor, sor, sor beni Şunu bil ki, sensizliğe mahkum etmek Zor, zor, zor beni *** Git desen de, gidemem ki Baş belanım, dönemem ki Boş bir gurur inadıyla Seni feda edemem ki Aman, aman, aman aman *** Bırakıp da gidemezsin Hiçbir şeyi çözemezsin Anlaşmanın var bir yolu Konuşmadan bilemezsin *** Amaann (sevemezsin, sevemezsin) (Başkasını sevemezsin) Ben seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) (Bırakıp da gidemezsin) Dön, bekliyorum *** amann (Başkasını sevemezsin) Çok seviyorum (Gidemezsin, gidemezsin) Of (Bırakıp da gidemezsin) Hep bekliyorum

Kime Ne Gözlerimden sel gibi yaş olup akıyorsan Gitmek istiyorsan kime ne? Gecemden yıldız gibi meçhule kayıyorsan Kaderini çizdiysen kime ne? *** Basarım ben bağrıma koca koca taşları Hıçkırarak ağlarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı Avuturum gönlümü kime ne? *** Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne? *** Gidene kal denilmez gönül bu doymak bilmez Açmışım tokmuşum ben kime ne? Sevilmemiş sevmişim bir gönüle girmemişim Güzellik zorla olmaz kime ne? *** Basarım ben bağrıma sabır denen taşları Anılarla yaşarım kime ne? En acı zehirlerle sararım ben yaramı Sustururum gönlümü kime ne? *** Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Varmışım yokmuşum ben kime ne? Umrunda mı ki dünyanın umrunda mı ki kimsenin Bu benim kaderimdir kime ne? (Kime ne, kime ne?)

Resminle Ağladım Bakışın konuştu hasretten yana Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar Bakışın konuştu hasretten yana Bahçeme vakitsiz geldi Sonbahar *** Dudağın "Elveda" diyorken bana Resminle ağladım sabaha kadar Dudağın "Elveda" demişti bana Resminle ağladım sabaha kadar *** Elimle topladım gönül yaşımı Benimle ah çekip yandı dört duvar Bıraktım yastığa seven başımı Resminle ağladım sabaha kadar *** Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım Halimi ben gibi sevenler anlar Ben öyle kolayca sarhoş olmazdım Halimi ben gibi sevenler anlar *** Gecelere senin ismini yazdım Resminle ağladım sabah kadar Gecelere senin adını yazdım Resminle ağladım sabah kadar *** Elimle topladım gönül yaşımı Benimle ah çekip yandı dört duvar Bıraktım yastığa seven başımı Resminle ağladım sabaha kadar

Tek Hece Aşk Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim *** Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da Görünmezim, cismim de yok resmim de Dil üzmezim, tek hece var ismimde Barınağım, gönül denen yer benim *** Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim (zor benim, zor benim) *** Bülbül benim lisanımla ötüştü Bir gül için can evinden tutuştu Yüreğine Toroslardan çiğ düştü Yangınımı söndürmedi kar benim (kar benim, kar benim) *** Niceler sultandı, kraldı, şahtı Benimle değişti talihi, bahtı Yerle bir eyledim taç ile tahtı Akıl almaz hünerlerim var benim (var benim, var benim) *** Kâmil iken cahil ettim âlimi Vahşi iken yahşi ettim zalimi Yavuz iken zebun ettim Selim'i Her oyunu bozan gizli zor benim (zor benim, zor benim) Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim *** İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'um'la öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevla'danım, hayır benim, şer benim *** Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di Hatrım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhat ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim, fer benim *** Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman Hekim bulamadı çaremi Aslı için kül eyledim Kerem'i İbrahim'in atıldığı kor benim (kor benim, kor benim) *** Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di Hatırım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhat ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim, fer benim (fer benim, fer benim) *** İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'umla öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevla'danım, hayır benim, şer benim (şer benim, şer benim) *** Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da Görünmezim, cismim de yok resmim de Dil üzmezim, tek hece var ismimde Barınağım, gönül denen yer benim (yer benim, yer benim) *** Aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim Benim adım aşk

Unutulmaz Of o-f aman aman Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar Ne seni buldum ne de senle geçen bir bahar Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar Gönlüm hala kıştadır her gün yağmurlar yağar *** Hasar yapmıyor artık en deli fırtınalar Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar Bir sır oldu gönlüme sen ve senden kalanlar *** Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum *** Of o-f aman aman Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar Her doğan gün bir ümit her ümitten gün batar Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar Gönlüm yangın yeridir düştüğü yerleri yakar *** Her nefeste bir acı dertlerime dert katar Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar Ne bir ömre sığmıyor sen ve senden kalanlar *** Unutulmaz unutulmaz hatıralar hatıralar Unutulmaz unutulmaz o anılar yaşananlar Ben hala ilk gün gibi anılarla yaşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum Kapanmayan yaraların izlerini taşıyorum

Yasak Resim Sen yasaklar içindeki bir resim Ben ise senin için bir yabancıyım Tutsam tutacak kadar yakınımdasın Seslensem duyulmaz sesim Bir bilmece olur bazen duygular Çözümler hep yasaklarda kalırlar Mahkumsundur olmaz denen gerçeğe Yanarsın belki mahşere kadar Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini Yazık diye günah diye kahrolup giderken Yanarım mahşere kadar Bir hikaye yazdım ikimiz için Kızla oğlan birbirini seviyor Bin birlik zorluklarla dertlerle Sonu mutlu sonla bitiyor İsterdim ki kahramanın olayım İsterdim ki masallardan çalayım İsterdim ki gerçeklerde bulayım Yasaklar kaderimi çiziyor Söyleyemem sana sevdiğimi, söyleyemem sana beni Anlatamam güzel gözlerinin bana neler ettiğini Yazık diye günah diye kahrolup giderken Yanarım mahşere kadar Kimseleri görmedi, kördü deseler Aklını seninle bozdu deseler Hep seninle yaşadı, öldü deseler İnanma sevdiğim inan az olur İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel Tarif etmek imkansız sen de olanı Bir Allah bir de sen bir ben bilirim Günün her saatinde aşk vaktinde Gecenin her anında aşk vaktinde Çağırsan koşarak sana gelirim Her şeyi bırakır sana gelirim İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel Medet bekliyorum vurduğun yerden Oralı olmuyor, silah gözlerin Gönlümü dağlıyor, gördüğü yerden Kanıma susamış silah gözlerin Her yalan sözüne iftira ekler Sayısız suçunu sırtıma yükler Cennetti müjdeler, ibadet bekler Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin Feryadım asılsız, rivayet değil Laf değil, söz değil, rivayet değil Yetim hakkı değil, cinayet değil Korktuğum en büyük günah gözlerin Her yalan sözüne iftira ekler Sayısız suçunu sırtıma yükler Cennetti müjdeler, ibadet bekler Şeytanın taptığı ilah, ilah gözlerin İlah gözlerin