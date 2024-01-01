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7/24 Dinle Sen de Haklısın

Sen de Haklısın Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Sen de Haklısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sen de Haklısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen de Haklısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Sen de Haklısın

  • Sende Haklısın

  • Ayşen

  • Gücün Yeterse

  • Kime Ne

  • Resminle Ağladım

  • Tek Hece Aşk

  • Unutulmaz

  • Yasak Resim

  • İki Elin Kanda Olsa

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