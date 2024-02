Orhan Gencebay

Sende Seversin Geçtiğim bu yoldan sen de geçersin Çektiğim bu derdi sen de çekersin Sevmem deme sakın sen de seversin Mutluluğa benim gibi hasret çekersin Seven benim sevilen sen aşkımı bilsen Merhamet ederdin halimi görsen Neşemde sen, derdimde sen Feryat eden gönlüm sana senin için Belki insafa gelirdin aşk nedir bilsen Bu gönül sanki bir dert meyhanesi Hasretin kokuyor her bir köşesi Sevmem dersen kalmaz ömrün neşesi Sen de vurma zaten vurmuş felek sillesi Seven benim sevilen sen kalbimi bilsen Merhamet ederdin halimi görsen Neşemde sen, derdimde sen Feryat eden gönlüm sana senin için Belki insafa gelirdin aşk nedir bilsen

Gitme Gitme gitme darılıp gitme Gitme gitme gücenip gitme Gelişin yaşamak kadar güzel bana Gidişin ecel sanki Bu gönül ikimize de yeter sakin beni senden etme *** Ömrümce beklerim neden gelen sen olunca Her derde gülerim veren sen olunca Dünya her gülüşünle yeniden doğacaktı Gelen sen seven sen olunca *** En kötü günümüz böyle olsun Sarıl bana sevgilim Kader bizden yana artık güven ola Gül sevgilim *** Sorma sorma maziyi sorma Sorma sorma maziyi sorma Farz et yeniden doğmuşum senin ile Aşkın can verdi bana Senden önce yaşamadım diye düşün Bana maziyi sorma

Bilmez İnsan Kadrini Bilmez insan kadrini kendi insan olmayan Ömür gelir geçer bir çileki dolmadan Bana ondan hatıra yalnız gönlümde kalan Yalnız gönlümde kalan Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan Benim bir gülüm vardı soldurmadan koklardım Verdiğin hatırayı hep kalbimde saklardım O beni unutsa da ben onu unutmadım Ben onu unutmadım Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan

Bir Damla Mutluluk Ecel baş ucumda Sen yoksun yanımda Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Sevenin sevdiğini Öldürürken gördün mü? Seni sevip de ölmek Sevgini bilmemek Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı? *** Bir damla mutluluk yaşatırdı beni Gönül pınarından verebilseydin eğer Yağabilseydin eğer Bir yudum mutluluk bir mucize idi Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer İçebilseydim eğer *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? *** Sen yıktın sevgilim sen virane ettin Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin Sevenini kaybettin *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?

Bırakında Yaşayalım Ayrılığın böylesi görülmüş bir şey değil Bu aşkın ıstırabı çekilecek dert değil Bir toz gibi savrulduk hepimiz bir kenara Hasret dolu gözlerim şimdi döndü pınara *** Kabahat kimdeydi kaderde mi, bizde mi? Derde boyun eğmeyip yaşamamak elde mi? Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş *** Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz *** Doğduysak ölmekte var, her şeyin bir sırası Anladım ki bu dünya ayrılıklar dünyası Doğduk isteyerek mi, ölürsek bilerek mi? Gideriz ağır, hedefi görerek mi? *** Dert bir defa geldi mi kovulsa da gitmiyor Her gün isyan etmekle ayrılıklar bitmiyor Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş *** Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz

Doğan Bir Pişman Doğan bir pişman, doğmayan iki Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki Herkeste bir kalp, aşka susamış Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin *** İçen bir pişman, içmeyen iki Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki Sarhoştan beter sevenin hali Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of

Seveceksin Bir kapıdan gireceksin Neler neler göreceksin Her çileye göğüs gerip Hayat budur diyeceksin *** Gün gelecek isyan edip Niye doğdum diyeceksin Gün gelecek isyanına Kahkahayla güleceksin Seveceksin, seveceksin, çok seveceksin *** Ağlamak var, gülmek var Sevilmek var, sevmek var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa mutluluk var *** Aldanmak var, kanmak var Aldatmak var, yanmak var Ne ararsan var bu dünyada Ne dert varsa çaresi var *** Bazen dertten zevk alacak Bazen aşktan kaçacaksın Bazen boşa geçen güne Pişman olup yanacaksın *** Gün gelecek bir günaha Köle olup kanacaksın Gün gelecek günahında Tek teselli bulacaksın *** Mutlu oldum sanacaksın Sanacaksın *** Ağlamak var, gülmek var Sevilmek var, sevmek var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa mutluluk var *** Aldanmak var, yanmak var Aldatmak var, kanmak var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa çaresi var

Ziyankar(Eski) Harcadım ömrümü hep senin için Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan *** Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan *** Al beni vur yere, parça parça et İstersen sen beni, istersen kahret Bu mudur sevene verdiğin kıymet Sevmenin böylesi ölmekten ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan