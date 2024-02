Orhan Gencebay

Gökyüzünden pırıl pırıl, yıldız kaydı şu dünyama Karanlıklar aydınlandı, aşkı vurdu yollarıma Sendin; dünyama düşen o yıldız Sendin; hem gecesiz, hem sabahsız Sendin kaybolan o yıllarımda, her an aradığım o günahsız *** Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın Gözlerimin gözü aydın *** Mutluluğum her şeyimsin, aldığım her nefesimsin Sende iste beni benden, ben seninim sen benimsin *** Korkma; aşkta kaybolursun diye Korkma; bir gün kahrolursun diye Korkma; sevmek yaşamak demektir Sevmek, Tanrı'dan bize hediye *** Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın Gözlerimin gözü aydın