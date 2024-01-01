Orhan Gencebay

Sendin Şarkı Sözleri
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Gökyüzünden pırıl pırıl, yıldız kaydı şu dünyama
Karanlıklar aydınlandı, aşkı vurdu yollarıma
Sendin; dünyama düşen o yıldız
Sendin; hem gecesiz, hem sabahsız
Sendin kaybolan o yıllarımda, her an aradığım o günahsız
***
Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın
Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın
Gözlerimin gözü aydın
***
Mutluluğum her şeyimsin, aldığım her nefesimsin
Sende iste beni benden, ben seninim sen benimsin
***
Korkma; aşkta kaybolursun diye
Korkma; bir gün kahrolursun diye
Korkma; sevmek yaşamak demektir
Sevmek, Tanrı'dan bize hediye
***
Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın
Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın
Gözlerimin gözü aydın