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7/24 Dinle Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum

Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum

  • Seni Arıyorum

  • Bahçevan

  • Ya Evde Yoksan

  • Nazar Değmez

  • Uyu Ey Güzel

  • Hep Böyle Kal

  • İç Benim İçin

  • Değişmem Seni

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