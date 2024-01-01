Orhan Gencebay

-
Bugün bir gariplik var ki üstümde seni arıyorum
İnsan insana muhtaç bende sevgine sensiz yaşıyorum
Unutmadım unutamam seninle kahredip giden sevgimizi
Bugün öyle garip öyle mahzunum ki sana ağlıyorum
***
Neredesin şimdi nerede?
Her birimiz başka yerde
Her şey senle başlar biter
Hem dündesin hem bugünde
***
Neredesin şimdi nerede?
Her birimiz başka yerde
Her şey senle başlar biter
Hem dündesin hem bugünde
***
Geceler gündüzden daha acımasız dayanamıyorum
Senin yokluğunu şu garip gönlüme anlatamıyorum
Karıştırdım gerçekleri hayalleri nefretleri sevgileri
Seninle bu aşkı yaşadığımıza inanamıyorum
***
Neredesin şimdi nerede?
Her birimiz başka yerde
Her şey senle başlar biter
Hem dündesin hem bugünde
***
Neredesin şimdi nerede?
Her birimiz başka yerde
Her şey senle başlar biter
Hem dündesin hem bugünde
***
Hem dündesin hem bugünde
Hem dündesin hem bugünde
-
Ben susuz bir çiçek, sen bahçevansın
Gönül susuzluğa nasıl dayansın?
Üzme beni, kırma beni
Aşk susuz bi' oyun, yorma beni
***
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Yağmur gibi gözyaşlarım
Benden öte duygularım aman of, of
***
Al bir demet güneş çiçek gibi olsun
Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun
Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun?
Kahrolursun
***
İstersen rastlarsın bana her yerde
Bul beni girmeden şu başım derde
Öyle zor ki, öyle dert ki
Sen başka ben başka ayrı yerde
***
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Yağmur gibi gözyaşlarım
Benden öte duygularım aman of, of
***
Al bir demet güneş çiçek gibi olsun
Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun
Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun?
Kahrolursun
-
Aşkınla ne garip hallere düştüm
Her şeyim tamam da bir sendin noksan
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum
Ne olur bir yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Aşkınla ne garip hallere düştüm
Her şeyim tamam da, bir sendin noksan
Yağmur yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Sarhoşsan kapını çaldığım anda
Saç baş darmadağın, açık saçıksan
Bir de ufak rakı varsa masanda
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Sabahlara kadar içsek, sevişsek
Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan
Derin bir uykunun dibine düşsek
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım
İlk önce sıcacık banyoya soksan
Sanırsın şu anda denizden çıktım, of
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Yanlış mı aklımda kalmış acaba?
Muhabbet sokağı, numara 90
Boşa mı gidecek bu kadar çaba?
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum
Ne olur bir yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
-
Allah korusun seni kötü gözlerden
Allah korusun kem gözlerden
Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden
Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden
Herkesin gözü senin üstünde yavrum
Herkesin gözü sende yavrum
Nazar değmez inşallah kalan izlerden
Nazar değmez inşallah kalan izlerden
Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
"Benim ol", diyorum
"Benim ol", diyorum
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
Kaybolan zaman ise geri gelmez
Beklerim seni ömrüm sonuna kadar
Beklerim seni sonuna kadar
Beklerim bir gün benim olana kadar
Beklerim bir gün benim olana kadar
Zorla güzellik olmaz bilirim yavrum
Zorla güzellik olmaz yavrum
Beklerim gönlün beni bulana kadar
Beklerim gönlün beni bulana kadar
Seni çok seviyorum
Seni çok seviyorum
"Benim ol", diyorum
"Benim ol", diyorum
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
İnşallah nazar değmez
(Nazar değmez, nazar değmez)
Benden hiç zarar gelmez
Kaybolan zaman ise geri gelmez
-
Uyu ey gönlüm uyu
Hasretlerin yanında
Uyu ey bahtım uyu
Karanlığın koynunda
Bunca yıldır yaşıyorsun
Dertten başka ne gördün
Her sevgili uğruna
Günde bin defa öldüm
Bunca yıldır yaşıyorsun
Ne verdin ne istersin
Uyan artık uyan gönlüm
Her çileyi sen çektin
Yarınlar bugündedir
Fark etmedin mi hala
Sen yine uyuyorsun
Dertlerle doya doya
Gerçekler bugündedir
Fark etmedin mi hala
Sen yine uyuyorsun
Dertleri saya saya
Sabret gönlüm sabret
Sabrın sonu alamet
Diye diye belki de
Kopar bir gün kıyamet
Her gelen gençliğimden
Bir şey çaldı götürdü
Uyan da bak nicelerin
Beli böyle büküldü
Her şeyin bir kararı var
Fazlası var azı var
Uyan artık deli gönlüm
Cana gelmeden zarar
-
Bugün çok güzelsin, bugün bir başkasın
Dilerim tanrımdan hep böyle kal
Bugün gülmenin de bugün sevmenin de
Bambaşka bir anlamı var
***
Dünyam ellerinde, dünyam gözlerinde
Bizde yaşanmamış arzular var
Bırak yaşayalım, bırak zevk alalım
Nasılsa oldu olanlar
***
Yaşamak hem de seninle
Gör de bak her şey bizimle
Gelecek günlerimizin
Ortağı ol benimle
***
Senin mi?
O kor gibi yanan dudaklar
Senin mi?
O pespembe mahcup yanaklar
Senin mi?
Aşka davet eden çılgın bakışlar
Sevgilim yoksa benim mi?
***
Diller seni söyler, düşler senle dolu
İsterim ki yalnız benimle kal
Sende dayanılmaz sözler
Anlatılmaz tarifsiz bir duygu hâli var
***
Rabb'in bildiğini senden saklayamam
Dilediğin ne varsa bende var
Bırak tat alalım, bırak yaşayalım
Nasılsa oldu olanlar
***
Yaşamak hem de seninle
Gör de bak her şey bizimle
Gelecek günlerimizin
Ortağı ol benimle
***
Senin mi?
O kor gibi yanan dudaklar
Senin mi?
O pespembe mahcup yanaklar
Senin mi?
Aşka davet eden çılgın bakışlar
Sevgilim yoksa benim mi?
-
Kapını çalarsa mazinin eli,
Ne olur bir şişe aç benim için,
Ben hiç ayılmadım gittin gideli,
Sende birkaç kadeh iç benim için,
***
Bir gece veda et tatlı uykuna,
Girdiğin günahı sarhoşken kına,
Yarıda bırakma Allah aşkına,
Bu gece kendinden geç benim için,
***
Nasıl bir yanlışa ben adım attım,
Nasıl bu günahın zehrini tattım,
Sana nasıl kıydım, nasıl aldattım,
Anlatmak o kadar güç benim için,
***
Hoş görme affetme yaptıklarımı,
Kaldır yeryüzünden artıklarımı,
Tutuştur resmimi mektuplarımı,
Savur küllerini saç benim için,
***
Maziden eserse hasretin yeri
O güzel günlere uç uç benim için
Ben hiç ayılmadım gittin gideli
Sende birkaç kadeh iç iç benim için
-
Değişmem gerek şu düzenimi
Ümitler benim bu gönül benim
İçten hançerle beni bölmeni
Yok etmem gerek bu hayat benim
**
Belki biz bu yolun ta en sonundayız
Belki de dertlerin en başındayız
Ayrılmak mi zor birleşmek mi zor
Belki de bir çıkmazın ortasındayız
**
Belki de bir yanlışın inadındayız
**
Nerde o yürek benle dolacak
Nerde o duygu beni asacak
Nerde o sevda vefa örneği
İnsanca sevip bana saygı duyacak
Hani o sevgili vefa örneği
İnsanca sevip aşka bağlı kalacak