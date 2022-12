Bugün bir gariplik var ki üstümde seni arıyorum İnsan insana muhtaç bende sevgine sensiz yaşıyorum Unutmadım unutamam seninle kahredip giden sevgimizi Bugün öyle garip öyle mahzunum ki sana ağlıyorum *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Geceler gündüzden daha acımasız dayanamıyorum Senin yokluğunu şu garip gönlüme anlatamıyorum Karıştırdım gerçekleri hayalleri nefretleri sevgileri Seninle bu aşkı yaşadığımıza inanamıyorum *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Hem dündesin hem bugünde Hem dündesin hem bugünde