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Bana Dair Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Bana Dair şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Bana Dair şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bana Dair sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Bana Dair

  • Seni Buldum Ya (Enstrümantal)

  • Masal

  • Ayaz

  • Aşkın Zindanları

  • Bedende Ruh Yokken

  • Beni Yak

  • Hesap

  • Kafam Duman

  • Mahşer Yeri

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