Orhan Gencebay

Bir meçhul âleme giderken dünya Belki bir gerçeğiz belki de rüya Seni buldum ya, seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Seni buldum ya, seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim Dünyamı aşkına vermiş biriyim Sevince bir başka oluyor insan Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim Sevince bir başka oluyor insan Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum