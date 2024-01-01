Yetinmeyi Bilir Misin? Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Yetinmeyi Bilir Misin? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yetinmeyi Bilir Misin? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yetinmeyi Bilir Misin? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Yetinmeyi Bilir Misin?
-
Bir meçhul âleme giderken dünya
Belki bir gerçeğiz belki de rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsak da hem gerçek hem rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsak da hem gerçek hem rüya
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim
Dünyamı aşkına vermiş biriyim
Sevince bir başka oluyor insan
Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim
Sevince bir başka oluyor insan
Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
-
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Yetinmeyi bilir misin?