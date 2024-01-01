Sarhoşun Biri Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Sarhoşun Biri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sarhoşun Biri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sarhoşun Biri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Sarhoşun Biri
-
Bir meçhul âleme giderken dünya
Belki bir gerçeğiz belki de rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsak da hem gerçek hem rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsak da hem gerçek hem rüya
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim
Dünyamı aşkına vermiş biriyim
Sevince bir başka oluyor insan
Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim
Sevince bir başka oluyor insan
Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sensiz olamıyorum
-
Güvenecek ne sevgili
Ne de bir dost kaldı
Felek sabret diye diye
Yıllarımı çaldı
***
Günler birer yaprak yaprak
Dökülürken ömrümüzden
Dudak büküp bakıyorsak
Ne gelirdi elimizden
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle derde sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kâr etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Sana hasret şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
***
İnanacak ne sevgili
Ne de bir söz kaldı
Vefasızlık seni benim
Ellerimden aldı
***
Uyan artık kara bahtım
Uyan da bak geçenlere
Kader diye diye geldik
Şu kapkaranlık günlere
***
Böyle gelmiş böyle gitmez
Böyle aşka sabır yetmez
Gözlerim hep yaşlı yaşlı
Ağlamak derde kâr etmez
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Tükenip de gideceğim
Genç yaşımda şu dünyamda
***
Dert bir yanda aşk bir yanda
Aşk bir yanda sen bir yanda
Bekliyorum belki bir gün
Ölmek için kollarında
-
Benim boynum hep böyle bükülü mü kalcak?
Her hasretin içimde kavgası mı olacak?
Bak halime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben
Belki çare var ama beni nerden bulacak
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
Bu dertler böyle bitmez, düşünme derin derin
Hayat böyle arkadaş, beteri var beterin
Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz
Türlü dertler içinde büküldü belimiz
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
-
Elimde bir kandil dolaşıyorum
Şu bozuk yollarda dertler içinde
Sağımda solumda can verenler var
Her dostun kavgası aynı biçimde
***
Nedir bu kin ne bu nefret
Hiç kalmamış cana kıymet
Parça parça olsan bile
Sabret gönlüm yine sabret
***
Aşkım ağlar
Ağlar hasret
Dayan gönlüm dayan
Bu acılar biter elbet
***
Sen yarim ben yarim
Birleşmek mümkün değil
Dertlerle tamam olduk
Yaşamak bu değil
-
Bağrımda bir ateş var, ne bileceksin
Ölsem de ne duyacak ne göreceksin
Hep seninle yaşadı öldü deseler
Aşkından öldüğümü bilmeyeceksin, bilmeyeceksin
Belki biraz üzülüp kim diyeceksin
Belki biraz üzülüp kim diyeceksin
***
Sevmek öyle güçlü ki
Benim gücüm yetmiyor
Gönlüm sanki delirmiş
İhtirası bitmiyor
***
Sev diyemem ki
Gel diyemem ki
Elim kolum bağlanmış
Çöz diyemem ki
***
Yıllardır yaşadım sen diye diye
İstesem de bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki
***
Sevmek öyle güçlü ki
Benim gücüm yetmiyor
Gönlüm sanki delirmiş
İhtirası bitmiyor
***
Sev diyemem ki
Gel diyemem ki
Elim kolum bağlanmış
Çöz diyemem ki
***
Yıllardır yaşadım sen diye diye
İstesem bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki
Öldüremem ki
-
Bunca yıl habersiz
Yaşadım seninle
Bugün de dün gibi
Dertlerimi dinle
Yaşamak sen demek
Ölmek de seninle
Bugün de dertlere
Ortak ol benimle
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Yıllardır seninle
Aşkımda birleşirim
Gayesiz yaşanmaz
Ben ise yaşıyorum
Ümitsiz olsa da
Seni çok seviyorum
Mutluluk sen demek
Sevmektir, biliyorum
Ben böyle mutluyum
Sana da diliyorum
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Bu sessiz dünyamda
Seninle birleşirim
Ölmek de seninle
Kalmak da seninle
Mutluluk seninle
Hep seninle
-
Aşktan boynu bükük olan sevgililer
Aşktan boynu bükük olan sevgililer
Ümitsiz olsa da gel diyeni bekler
Ümitsiz olsa da sev diyeni bekler
***
Ne gelen var ne de seven bir sevgilim
Ne gelen var ne de sevecek sevgilim
Korkarım ki ömrüm beklemekle geçer
Korkarım ki ömrüm beklemekle biter
***
Aşkım garip ben garip, kalmışım bu yerlerde
Gülüyor bak mutluluk bizden uzak ellerden
Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin
Of, of, boynu bükük sevgilim
***
Ben ayrılık için seni sevmedim ki
Ben ayrılık için seni sevmedim ki
"Gönlümü bela et bana", demedim ki
"Aşkımı bela et bana", demedim ki
***
Aşk pişmanlık, duymamak değil midir sevgilim?
İşlenilen günahlar benim midir sevgilim?
Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin
Of, of, boynu bükük sevgilim
-
Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz
Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz
Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok
Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare
Ümidim var tesellisiz o da bi' çare
Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim?
Dünya sevenlerle dolu bende biriyim
***
İçtiğim her aşk meyinde
Hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim
Sarhoşun biriyim
***
Sözlerim hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim
Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim
***
Yeter artık naz ettiğin
Tutmuyor her bir dediğin
Ya sev beni ya ver beni
Ben seven biriyim, ben seven biriyim
***
Dertlinin biriyim
Ben seven biriyim