Orhan Gencebay

Aşktan boynu bükük olan sevgililer Aşktan boynu bükük olan sevgililer Ümitsiz olsa da gel diyeni bekler Ümitsiz olsa da sev diyeni bekler *** Ne gelen var ne de seven bir sevgilim Ne gelen var ne de sevecek sevgilim Korkarım ki ömrüm beklemekle geçer Korkarım ki ömrüm beklemekle biter *** Aşkım garip ben garip, kalmışım bu yerlerde Gülüyor bak mutluluk bizden uzak ellerden Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim *** Ben ayrılık için seni sevmedim ki Ben ayrılık için seni sevmedim ki "Gönlümü bela et bana", demedim ki "Aşkımı bela et bana", demedim ki *** Aşk pişmanlık, duymamak değil midir sevgilim? İşlenilen günahlar benim midir sevgilim? Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim

Sevenlerin sağı solu belli olmaz, belli olmaz Bir hata işlemeyle kul günahkar olmaz Ben divane bir aşığım, senden başka mekanım yok Derdim var dünyadan büyük aşkımdan daha çok *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Geleceksen çare ile gel, aşkın çare ben bi' çare Ümidim var tesellisiz o da bi' çare Her nefeste "Aşk, aşk" diyen bir ben miyim, bir ben miyim? Dünya sevenlerle dolu bende biriyim *** İçtiğim her aşk meyinde Hep seni içer gibiyim Ben öyleyse, ben öyleyse sarhoşun biriyim Sarhoşun biriyim *** Sözlerim hep dert doluysa Her gün bağrım yanıyorsa Yaşamak vız geliyorsa ben dertli biriyim Ben dertli biriyim, ben dertlinin biriyim *** Yeter artık naz ettiğin Tutmuyor her bir dediğin Ya sev beni ya ver beni Ben seven biriyim, ben seven biriyim *** Dertlinin biriyim Ben seven biriyim