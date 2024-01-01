Orhan Gencebay

Seni Buldumya Bir meçhul âleme giderken dünya Belki bir gerçeğiz belki de rüya Seni buldum ya, seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Seni buldum ya, seni buldum ya Olsak da hem gerçek hem rüya Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim Dünyamı aşkına vermiş biriyim Sevince bir başka oluyor insan Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim Sevince bir başka oluyor insan Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum Aşk mıdır bu bilemiyorum Sanki sensiz yaşamıyorum Sevdim ama diyemiyorum Sensiz olamıyorum

Kader Diye Diye Güvenecek ne sevgili Ne de bir dost kaldı Felek sabret diye diye Yıllarımı çaldı *** Günler birer yaprak yaprak Dökülürken ömrümüzden Dudak büküp bakıyorsak Ne gelirdi elimizden *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle derde sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kâr etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Sana hasret şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında *** İnanacak ne sevgili Ne de bir söz kaldı Vefasızlık seni benim Ellerimden aldı *** Uyan artık kara bahtım Uyan da bak geçenlere Kader diye diye geldik Şu kapkaranlık günlere *** Böyle gelmiş böyle gitmez Böyle aşka sabır yetmez Gözlerim hep yaşlı yaşlı Ağlamak derde kâr etmez *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Tükenip de gideceğim Genç yaşımda şu dünyamda *** Dert bir yanda aşk bir yanda Aşk bir yanda sen bir yanda Bekliyorum belki bir gün Ölmek için kollarında

Sende Bizdensin Benim boynum hep böyle bükülü mü kalcak? Her hasretin içimde kavgası mı olacak? Bak halime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama beni nerden bulacak Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin Bu dertler böyle bitmez, düşünme derin derin Hayat böyle arkadaş, beteri var beterin Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz Türlü dertler içinde büküldü belimiz Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin

Yaşamak Bu Değil Elimde bir kandil dolaşıyorum Şu bozuk yollarda dertler içinde Sağımda solumda can verenler var Her dostun kavgası aynı biçimde *** Nedir bu kin ne bu nefret Hiç kalmamış cana kıymet Parça parça olsan bile Sabret gönlüm yine sabret *** Aşkım ağlar Ağlar hasret Dayan gönlüm dayan Bu acılar biter elbet *** Sen yarim ben yarim Birleşmek mümkün değil Dertlerle tamam olduk Yaşamak bu değil

Bağrımda Ateş Bağrımda bir ateş var, ne bileceksin Ölsem de ne duyacak ne göreceksin Hep seninle yaşadı öldü deseler Aşkından öldüğümü bilmeyeceksin, bilmeyeceksin Belki biraz üzülüp kim diyeceksin Belki biraz üzülüp kim diyeceksin *** Sevmek öyle güçlü ki Benim gücüm yetmiyor Gönlüm sanki delirmiş İhtirası bitmiyor *** Sev diyemem ki Gel diyemem ki Elim kolum bağlanmış Çöz diyemem ki *** Yıllardır yaşadım sen diye diye İstesem de bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki *** Sevmek öyle güçlü ki Benim gücüm yetmiyor Gönlüm sanki delirmiş İhtirası bitmiyor *** Sev diyemem ki Gel diyemem ki Elim kolum bağlanmış Çöz diyemem ki *** Yıllardır yaşadım sen diye diye İstesem bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki Öldüremem ki

Bunca Yıl Habersiz Bunca yıl habersiz Yaşadım seninle Bugün de dün gibi Dertlerimi dinle Yaşamak sen demek Ölmek de seninle Bugün de dertlere Ortak ol benimle Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Yıllardır seninle Aşkımda birleşirim Gayesiz yaşanmaz Ben ise yaşıyorum Ümitsiz olsa da Seni çok seviyorum Mutluluk sen demek Sevmektir, biliyorum Ben böyle mutluyum Sana da diliyorum Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Bu sessiz dünyamda Seninle birleşirim Ölmek de seninle Kalmak da seninle Mutluluk seninle Hep seninle

Boynu Bükük Sevgililer Aşktan boynu bükük olan sevgililer Aşktan boynu bükük olan sevgililer Ümitsiz olsa da gel diyeni bekler Ümitsiz olsa da sev diyeni bekler *** Ne gelen var ne de seven bir sevgilim Ne gelen var ne de sevecek sevgilim Korkarım ki ömrüm beklemekle geçer Korkarım ki ömrüm beklemekle biter *** Aşkım garip ben garip, kalmışım bu yerlerde Gülüyor bak mutluluk bizden uzak ellerden Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim *** Ben ayrılık için seni sevmedim ki Ben ayrılık için seni sevmedim ki "Gönlümü bela et bana", demedim ki "Aşkımı bela et bana", demedim ki *** Aşk pişmanlık, duymamak değil midir sevgilim? İşlenilen günahlar benim midir sevgilim? Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim