Sensin Benim Çilegahım Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sensin Benim Çilegahım
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Başka gül koklamam senin üstüne
Başka göz değdirtmem güzel gözüne
Allah şahidimdir, kullar şahidimdir
Seni kıble yaptım kalan ömrüme, kalan ömrüme
***
Başka gül koklamam senin üstüne
Başka göz değdirtmem güzel gözüne
Allah şahidimdir, kullar şahidimdir
Seni kıble yaptım kalan ömrüme, kalan ömrüme
***
İzin sende, sabır bende
Kaderim belki de senin ellerinde
İzin sende, sabır bende
Kaderim belki de senin ellerinde
***
Sensin benim çilegâhım
Bu âlemde karargâhım
Her yol sana çıkar oldu
Ben yarımım, senle tamım
***
Gönül toprağına sevdamı ektim
Yağmur duasına çıkartma beni
Cimrilik yakışmaz senin şanına
Her mevsim rahmetsiz sarartma beni, bırakma beni
***
Gönül toprağına sevdamı ektim
Yağmur duasına çıkartma beni
Cimrilik yakışmaz senin şanına
Her mevsim rahmetsiz sarartma beni, bırakma beni
***
İzin sende, sabır bende
Kaderim belki de senin ellerinde
İzin sende, sabır bende
Kaderim belki de senin ellerinde
***
Sensin benim çilegâhım
Bu âlemde karargâhım
Her yol sana çıkar oldu
Ben yarımım, senle tamım