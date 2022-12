Orhan Gencebay

Başka gül koklamam senin üstüne Başka göz değdirtmem güzel gözüne Allah şahidimdir, kullar şahidimdir Seni kıble yaptım kalan ömrüme, kalan ömrüme *** Başka gül koklamam senin üstüne Başka göz değdirtmem güzel gözüne Allah şahidimdir, kullar şahidimdir Seni kıble yaptım kalan ömrüme, kalan ömrüme *** İzin sende, sabır bende Kaderim belki de senin ellerinde İzin sende, sabır bende Kaderim belki de senin ellerinde *** Sensin benim çilegâhım Bu âlemde karargâhım Her yol sana çıkar oldu Ben yarımım, senle tamım *** Gönül toprağına sevdamı ektim Yağmur duasına çıkartma beni Cimrilik yakışmaz senin şanına Her mevsim rahmetsiz sarartma beni, bırakma beni *** Gönül toprağına sevdamı ektim Yağmur duasına çıkartma beni Cimrilik yakışmaz senin şanına Her mevsim rahmetsiz sarartma beni, bırakma beni *** İzin sende, sabır bende Kaderim belki de senin ellerinde İzin sende, sabır bende Kaderim belki de senin ellerinde *** Sensin benim çilegâhım Bu âlemde karargâhım Her yol sana çıkar oldu Ben yarımım, senle tamım