Sev Dedi Gözlerim Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sev Dedi Gözlerim
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Gördü gözlerim, gördü gözlerim
Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim
Bir heves değil, bir arzu değil
Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim
***
Seni yıllardır bekliyordum
Bir sevgilim yok, yok diyordum
Hasretin yokluktan zehrolmuştu
Dünyadan bir zevk almıyordum
***
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim
Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
***
Hasretim sensin, tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim
***
Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden
Ayrılık isteme sakın ne olur benden
Şu benim bahtımı bilemezsin ki
Yerden yere vurdu beni ne gelir elden
***
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sensin, tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim