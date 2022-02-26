Orhan Gencebay

Gördü gözlerim, gördü gözlerim Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim Bir heves değil, bir arzu değil Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim *** Seni yıllardır bekliyordum Bir sevgilim yok, yok diyordum Hasretin yokluktan zehrolmuştu Dünyadan bir zevk almıyordum *** Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim *** Hasretim sensin, tek çaremsin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim *** Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden Ayrılık isteme sakın ne olur benden Şu benim bahtımı bilemezsin ki Yerden yere vurdu beni ne gelir elden *** Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim Hasretim sensin, tek çaremsin Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim