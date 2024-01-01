Sev Gönlünce Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sev Gönlünce
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İki yanlış bir doğru edermiş derler
Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş derler
Her güzelde bir kusur var imiş ama
Aşkın gözü kör göremez derler
Her güzelde bir kusur var imiş ama
Aşkın gözü kör göremez derler
Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa)
Çal kaderimden senin olsun
Sev gönlünce yaşa (yaşa) bakma geçen yaşa (yaşa)
Bul güzel günler senin olsun
Can kafesten uçacak
Bir gün bir kuş misali
Can kafesten uçacak
Bir gün bir kuş misali
Geriye ne kalacak
İnsan olmaktan gayrı
Geriye ne kalacak
İnsan olmaktan gayrı
Doldur, doldur gönlümü doldur
Herkesi iyi tut dili ayrı
Doldur, doldur kalbini doldur
İçini iyi tut gülü ayrı
Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa)
Çal kaderimden senin olsun
Bakma geçen yaşa (yaşa) sev gönlünce yaşa (yaşa)
Çal güzel günler senin olsun