Orhan Gencebay

İki yanlış bir doğru edermiş derler Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş derler Her güzelde bir kusur var imiş ama Aşkın gözü kör göremez derler Her güzelde bir kusur var imiş ama Aşkın gözü kör göremez derler Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa) Çal kaderimden senin olsun Sev gönlünce yaşa (yaşa) bakma geçen yaşa (yaşa) Bul güzel günler senin olsun Can kafesten uçacak Bir gün bir kuş misali Can kafesten uçacak Bir gün bir kuş misali Geriye ne kalacak İnsan olmaktan gayrı Geriye ne kalacak İnsan olmaktan gayrı Doldur, doldur gönlümü doldur Herkesi iyi tut dili ayrı Doldur, doldur kalbini doldur İçini iyi tut gülü ayrı Bakma geçen yaşa (yaşa) hasretini yaşa (yaşa) Çal kaderimden senin olsun Bakma geçen yaşa (yaşa) sev gönlünce yaşa (yaşa) Çal güzel günler senin olsun