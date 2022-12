Orhan Gencebay

Her günün ardında senden bir ümit var Hep gelecekmiş gibisin İçimde bir duygu gözümde bir hayal Sanki sevecekmiş gibisin *** Sevmek acı dolu sevmek çile dolu Çektirecekmiş gibisin Aklımı başımdan beni şu canımdan Sanki edecekmiş gibisin *** Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun Açmayan bir çiçek gibisin Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat Vazgeçilmez tesellisin *** İçimde bir duygu gözümde bir hayal Sanki sevecekmiş gibisin *** Her sözün ardında gizli bir davet var Gel diyecekmiş gibisin Aşkın kanununu kaderinin yolunu Sanki çizecekmiş gibisin *** Gönül toprağına dert yağmurlarını yağdıracakmış gibisin Yeşeren ümidimi kendi ellerinde sanki koparacak gibisin Ne sevdim diyorsun nede seviyorsun Kokmayan bir çiçek gibisin *** Ne senle ne sensiz geçmez oldu hayat Vazgeçilmez tesellisin Aklımı başımdan beni şu canımdan Sanki edecekmiş gibisin

Hangi söze sığarsın sen Anlatamam ki anlatamam ki Seni bende bir daha yaratamam ki Sensin bu gönlüm sensin bu ömrüm Yaşatamam ki yaşatamam ki *** Sen her sözde bir kitapsın anlatamam ki Senin gibi bir sevgiliyi yaratamam ki Dile benden ne dilersen Yok diyemem ki yok diyemem ki *** Aşk sihrine güç mü yeter dur diyemem ki Seven gönlü kim susturmuş sus diyemem ki Senden gelen hiçbir şeye git diyemem ki Anlatamam ki anlatamam ki Senin gibi bir sevgili yaratamam ki

Her gün seni düşünüp de içmiyorsam kahrolayım Gözyaşımla dolup dolup taşmıyorsam kahrolayım Değişmem seni dünyaya hem ezeli hem de beri *** Hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım Yine seni ilk aşk gibi sevmiyorsam kahrolayım Geceleri düşlerimde gündüzleri hayalimde Işık gibi gözlerimde görmüyorsan kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Bir ateşsin yüreğimde bir ümitsin gözlerimde Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım Sen varsın hep özlemimde çekmiyorsam kahrolayım *** Seni bir an unuttuysam Başka sevgili bulduysam Canımdan çok sevmiyorsam Kahrolayım kahrolayım *** Hala seni ilk aşk gibi Sevmiyorsam kahrolayım