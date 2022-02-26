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7/24 Dinle Dil Yarası

Dil Yarası Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Dil Yarası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Dil Yarası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dil Yarası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Dil Yarası

  • Sevecekmiş Gibisin

  • Anlatamam ki

  • Dil Yarası

  • Gitti de Gitti

  • Kahrolayım

  • Sen Sev Beni

  • Zulüm

  • İzin Ver Şu Gönlüme

  • İlk Göz Ağrım

  • Hangi Rüzgar

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