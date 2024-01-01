Orhan Gencebay

Bir kapıdan gireceksin Neler neler göreceksin Her çileye göğüs gerip Hayat budur diyeceksin *** Gün gelecek isyan edip Niye doğdum diyeceksin Gün gelecek isyanına Kahkahayla güleceksin Seveceksin, seveceksin, çok seveceksin *** Ağlamak var, gülmek var Sevilmek var, sevmek var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa mutluluk var *** Aldanmak var, kanmak var Aldatmak var, yanmak var Ne ararsan var bu dünyada Ne dert varsa çaresi var *** Bazen dertten zevk alacak Bazen aşktan kaçacaksın Bazen boşa geçen güne Pişman olup yanacaksın *** Gün gelecek bir günaha Köle olup kanacaksın Gün gelecek günahında Tek teselli bulacaksın *** Mutlu oldum sanacaksın Sanacaksın *** Ağlamak var, gülmek var Sevilmek var, sevmek var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa mutluluk var *** Aldanmak var, yanmak var Aldatmak var, kanmak var Ne ararsan var bu dünyada Dertler varsa çaresi var