Dönme Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Dönme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Dönme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bir kapıdan gireceksin
Neler neler göreceksin
Her çileye göğüs gerip
Hayat budur diyeceksin
***
Gün gelecek isyan edip
Niye doğdum diyeceksin
Gün gelecek isyanına
Kahkahayla güleceksin
Seveceksin, seveceksin, çok seveceksin
***
Ağlamak var, gülmek var
Sevilmek var, sevmek var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa mutluluk var
***
Aldanmak var, kanmak var
Aldatmak var, yanmak var
Ne ararsan var bu dünyada
Ne dert varsa çaresi var
***
Bazen dertten zevk alacak
Bazen aşktan kaçacaksın
Bazen boşa geçen güne
Pişman olup yanacaksın
***
Gün gelecek bir günaha
Köle olup kanacaksın
Gün gelecek günahında
Tek teselli bulacaksın
***
Mutlu oldum sanacaksın
Sanacaksın
***
Ağlamak var, gülmek var
Sevilmek var, sevmek var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa mutluluk var
***
Aldanmak var, yanmak var
Aldatmak var, kanmak var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa çaresi var
-
Kendine güveniyorsa
Külleri savuruyorsa
Günlerin onsuz geçiyorsa
Dert yazılır gecene
Şimdi her yer yol gidene
Sözlerin bazen bitiyorsa
Bir resim ol bilene
Aşkı hoş gör sen yine de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de
Kendine güveniyorsa
Külleri savuruyorsa
Günlerin onsuz geçiyorsa
Dert yazılır gecene
Şimdi her yer yol gidene
Sözlerin bazen bitiyorsa
Bir resim ol bilene
Aşkı hoş gör sen yine de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de
Dönme hiç dönme
Bu sefer son geri gelme
Söyle hiç gücenme
Sevemezsin beni sen de