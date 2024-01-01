Orhan Gencebay

Seven Affader Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi Ağlasam yaş olup düşeceksin Ağlamasam canımdan edeceksin Ben tükenirken sen de tükeneceksin Aşkımla biteceksin *** Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum *** Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni Bir ah da sen alma yüreğimden Biraz da sen çalma ümidimden Vurma beni en derin hassas yerimden Vurma sensizliğinden *** Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum Her şeye rağmen seven affeder biliyorum Ağlatma beni ne yapsan yine de seviyorum

Biz Burdayız Hey... Hey!! Ordaki!!! Hey! Hey! Ordaki!!! Dinle! *** Geliyorum gittiğin yerden Çözülmem çektiğin telden Buradaki herkes böyle bizde Başlarız bittiği yerden! Düzeni hep yap boz sananlar Para pula mülke takla atanlar Bu alana giremez böylesi işte Ne deriz biz? Anlayan anlar! *** Yaz yaz yalanıyla yaşayansan sonun olmaz Taşlar tene gelse cana değmez bizi bozmaz Birleşiriz biz estiği yerden Gürleşiriz biz kestiğin yerden! Yanlışa dur demeyi öğrendik Eskilerden! *** Biz yazdık yine biz bozduk Sınırı çizdik Bize de uyduysa Çak çak diyoruz ben diyene Vah vah diyoruz bilmeyene *** Biz yazdık yine biz bozduk Sınırı çizdik Bize de uyduysa Çak çak diyoruz ben diyene Vah vah diyoruz bilmeyene *** Herkes duysun biz burdayız Ve de durmayız