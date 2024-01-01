Biz Burdayız Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Biz Burdayız
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Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi
Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi
Ağlasam yaş olup düşeceksin
Ağlamasam canımdan edeceksin
Ben tükenirken sen de tükeneceksin
Aşkımla biteceksin
***
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
***
Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni
Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni
Bir ah da sen alma yüreğimden
Biraz da sen çalma ümidimden
Vurma beni en derin hassas yerimden
Vurma sensizliğinden
***
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni ne yapsan yine de seviyorum
-
Hey... Hey!!
Ordaki!!!
Hey! Hey!
Ordaki!!!
Dinle!
***
Geliyorum gittiğin yerden
Çözülmem çektiğin telden
Buradaki herkes böyle bizde
Başlarız bittiği yerden!
Düzeni hep yap boz sananlar
Para pula mülke takla atanlar
Bu alana giremez böylesi işte
Ne deriz biz?
Anlayan anlar!
***
Yaz yaz yalanıyla yaşayansan sonun olmaz
Taşlar tene gelse cana değmez bizi bozmaz
Birleşiriz biz estiği yerden
Gürleşiriz biz kestiğin yerden!
Yanlışa dur demeyi öğrendik
Eskilerden!
***
Biz yazdık yine biz bozduk
Sınırı çizdik
Bize de uyduysa
Çak çak diyoruz ben diyene
Vah vah diyoruz bilmeyene
***
Biz yazdık yine biz bozduk
Sınırı çizdik
Bize de uyduysa
Çak çak diyoruz ben diyene
Vah vah diyoruz bilmeyene
***
Herkes duysun biz burdayız
Ve de durmayız
-
Said everybody move on that tv show
And moved everybody now watch your boy blow
And take the globe by storm with a gift of god
Buzzin like a dentist zzz i go hard
***
Tell the dj to bang this one here
And make the crowd go ham to the song of the year
Everybody make it clap now and rap where you from
We gon party all night so get stupid go dumb
***
Put your drinks up high and lets toast
To life lets all get right to the utmost
Fellas never mind a hater
And ladies shake what your mommas gave ya
***
Tell a friend neighbour bout your boy kaan
A soon to be king with that heat like lebron
***
Yes you heard right one mic one dream
The adana kid is shakin up the music scene
***
Biz yazdık yine biz bozduk
Sınırı çizdik yenisarkisozu.net
Bize de uyduysa
Çak çak diyoruz ben diyene
Vah vah diyoruz bilmeyene
***
Its the k to the double a n
With mario on the beat supplyin heat im focused man
Six million ways to blow im on my grind
But on the weekend i love to have me a good time
***
I be in the vip of the club
Where dimes flock around me and my squad
Laid back in the cut sippin on my favoruite liqour
While the dj plays kaan joints of the richter
***
Oh my god i love to see people get bug to my music love is love
And we aint leavin till the lights come on
Then its on the next club on this party marathon come on!
***
Come on come on
***
Biz yazdik yine biz bozduk
Sınırı çizdik
Bize de uyduysa
Çak çak diyoruz ben diyene
Vah vah diyoruz bilmeyene
***
Herkes duysun biz biz burdayız
Ve de durmayız