Sevenler Mesut Olmaz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sevenler Mesut Olmaz
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"Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım
"Sevenler mesut olmaz" derlerdi inanmazdım
Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım
Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım
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Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım
Gel artık, dön artık
Ömrümüz geçmeden canım sevgilim
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Günahım benim olsun, sevabım senin olsun
Günahım benim olsun, sevabım senin olsun
Diliyorum Mevla'dan "Her seven mesut olsun"
Diliyorum Mevla'dan "Sevenler mesut olsun"
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Ben cefanın, kederin hem kışı hem yazıyım
Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım
Gel artık, dön artık
Ömrümüz geçmeden canım sevgilim