Orhan Gencebay

Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Şimdi her şey yolunda her şey güzel Niçin kırgınsın bana Üstüne titriyorum her şeyimsin Sevgim hiç eksilmesin *** Bunca zaman bekledim seni Özlemlerle sevgilim Yıkıldı bütün o engeller Dönmüştün sen sevgilim *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Senin yanında ben bir çocuk gibi Mutlu oldum sevgilim Sanki bir şey var nazar değdi bize Göz mü var üstümüzde *** Acılarla bekledim seni Vazgeçemem sevgilim Hatıralar acımaz bana Hiç bırakmaz peşimi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi *** Ayrılık mı? Benim aklımdan bile hiç geçmedi Seviyorum Ama aşkım sana yetmedi