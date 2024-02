Orhan Gencebay

Bıraktım kaderime Aşkımızın sonunu Aradım bulamadım Mutluluğun yolunu *** Yoruldum koşa koşa Her ümidin peşinden Kırıldı ümitlerim Bu sonsuz bekleyişten *** Bırak artık kaderimle Kendi halime beni Vazgeçelim bu sevgiden Unutalım her şeyi *** Severek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak ah Yeniden barışalım Yeniden barışalım *** Sevmemiştim kimseyi Seni sevdiğim kadar Çekmemiştim kimseden Senden çektiğim kadar *** Olur mu sevgi diye Istıraba sarılmak Bu yol mutluluk yolu Tek çaremiz ayrılmak *** Sevmemiştim kimseyi Seni sevdiğim kadar Çekmemiştim kimseden Senden çektiğim kadar *** Olur mu sevgi diye Istıraba sarılmak Bu yol mutluluk yolu Tek çaremiz ayrılmak *** Bırak artık kaderimle Kendi halime beni Vazgeçelim bu sevgiden Unutalım her şeyi *** Severek ayrılalım Aşka hasret kalalım Eğer mutlu olursak ah Yeniden barışalım Yeniden barışalım *** Yeniden barışalım Yeniden barışalım