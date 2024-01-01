Bence Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Bence şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Bence şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bence sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bıraktım kaderime
Aşkımızın sonunu
Aradım bulamadım
Mutluluğun yolunu
***
Yoruldum koşa koşa
Her ümidin peşinden
Kırıldı ümitlerim
Bu sonsuz bekleyişten
***
Bırak artık kaderimle
Kendi halime beni
Vazgeçelim bu sevgiden
Unutalım her şeyi
***
Severek ayrılalım
Aşka hasret kalalım
Eğer mutlu olursak ah
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
***
Sevmemiştim kimseyi
Seni sevdiğim kadar
Çekmemiştim kimseden
Senden çektiğim kadar
***
Olur mu sevgi diye
Istıraba sarılmak
Bu yol mutluluk yolu
Tek çaremiz ayrılmak
***
Sevmemiştim kimseyi
Seni sevdiğim kadar
Çekmemiştim kimseden
Senden çektiğim kadar
***
Olur mu sevgi diye
Istıraba sarılmak
Bu yol mutluluk yolu
Tek çaremiz ayrılmak
***
Bırak artık kaderimle
Kendi halime beni
Vazgeçelim bu sevgiden
Unutalım her şeyi
***
Severek ayrılalım
Aşka hasret kalalım
Eğer mutlu olursak ah
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
***
Yeniden barışalım
Yeniden barışalım
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Başına neler gelecek gör bak
Var mı ya öyle el gibi bırakıp kaçmak
Kendimi çok özel zannetmiştim
Oysa sen aşkını ellere saklamışsın
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Yalvaracaksın, inim inim inleyeceksin
Kaç yazar bin pişman olursan
Dert olup çığ gibi yağacağım
Yel olup keder estireceğim
Beni bu kış günü ayazda koyan yare
Beddua edeceğim
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Ayrılığın tadı sonbaharın izi var artık
Yemin ediyorum senden sonrası yok artık
Gözüm gibi bakarım
Sen beni burada merak etme
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Bıraktığın yerdeyim ama sen vazgeçme yine de
Artık durma
Gülüm gülüm hadi sana eyvallah
Yolun açık olsun yeni aşkınla
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Nazar değerde büyü bozulursa bekliyorum burada
Yolun sonundayım
Kışın ortasındayım artık
Geriye bakma git
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Pişmanlık fayda etmez artık
İstersem unutur istersem anarım sen boşver
Hoşça kal bebeğim
Gözün arkada kalmasın git
Arkada kalma
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