Orhan Gencebay

Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle *** Bitsin bu ayrılık, bitsin bu dertler Gülsün aşkımıza ağlayan gözler Üç günlük dünyada of sana doymadan Ölürsem gözlerim hep açık gider *** Üç günlük dünyada of sana doymadan Ölürsem gözlerim hep açık gider *** Bir misafir gibi geldik dünyaya Kaderin elinde daldık rüyaya Allah'ın aşkına of naz etme bana Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya *** Allah'ın aşkına of naz etme bana Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle