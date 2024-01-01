Sevgilim Dinle(Yeni) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sevgilim Dinle(Yeni)
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Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle
Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle
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Bitsin bu ayrılık, bitsin bu dertler
Gülsün aşkımıza ağlayan gözler
Üç günlük dünyada of sana doymadan
Ölürsem gözlerim hep açık gider
***
Üç günlük dünyada of sana doymadan
Ölürsem gözlerim hep açık gider
***
Bir misafir gibi geldik dünyaya
Kaderin elinde daldık rüyaya
Allah'ın aşkına of naz etme bana
Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya
***
Allah'ın aşkına of naz etme bana
Ben Mecnun'a döndüm sen de Leyla'ya
Sevgilim benim sana bir çift sözüm var dinle