Kiralık Dünya Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Kiralık Dünya
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Bensiz, bensiz
Sevme bensiz, sevilme bensiz
Gülme bensiz, ağlama bensiz
***
Sensiz, sensiz
Allah'ım almasın bu canımı sensiz, sensiz
Seni çok seviyorum, sevmeni istiyorum
Yaşayamam ki sensiz
***
Yağmurlar, rüzgarlar
Benim gözyaşlarım senin nefesindir
Bir toz gibi savrulsam önünde, oh
Akıp gitsem göz yaşlarımın selinde rahmetindir, oh
***
Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım
Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum
Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum
Bulunamam ki sensiz
***
Dertsiz, dertsiz
Hangi insan yaşamış dertsiz?
Hangi sevda çekilmiş dertsiz?
***
Sessiz, sessiz
Dökülen öyle yaşlar var ki bedelsiz, yersiz
Benim sevdiğim sensin, dertlerime bedelsin
Düşünemez mi ki sensiz?
***
Varlıkta, yoklukta
Zamansız, mekansız sen her yerdesin
Sevgindendir zerre-i yaşamak bile
Ölümsüz olmak için yeter bana hep benimlesin, oh
***
Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım
Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum
Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum
Yaşayamam ki sensiz
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Sensizdim kendime bir iş aradım,
Baştan savıp asabımı bozdular.
Hatırşinas dostlarıma uğradım,
Sağ olsunlar müdür beye yazdılar.
***
Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş,
İşim inşaatta kazma kürekmiş,
Bir sağlık raporu almam gerekmiş,
Tam teşekkül hastaneye yazdılar.
***
Yağışlı gözümün hazan çağı da,
Olur olmaz yerde başlar ağıda,
Sinir servisine giden kağıda,
Aklından zoru var diye yazdılar.
***
Bir saat anlattım tek bir buseni,
Doktorlar efsane sandılar seni,
***
Belki de alaya aldılar beni,
Belki palavracı diye kızdılar.
***
Bir ara sensizlik krizim tuttu,
Bilmem ki o anda ne olup bitti.
Hekimler heyeti havale etti,
Acil vaka Bakırköy'e yazdılar.
***
Bu çağda bu sevda abes dediler,
Cezası çelikten kafes dediler,
Ben kime ne yaptım ne istediler,
Bana bu çukuru niye kazdılar.
***
Burda ne sen varsın, ne de bir iş var,
Üç adım voltalık gidiş geliş var.
En ayıp sözlerle kaplı dört duvar,
Bunca küfrü kime ,niye yazdılar.
***
Açmak için zahmet etme zarf açık,
Hala bana sevgin varsa birazcık,
Mektubumu alır almaz yola çık,
Gözyaşlarım bir acayip azdılar.
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