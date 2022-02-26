Orhan Gencebay

Bensiz, bensiz Sevme bensiz, sevilme bensiz Gülme bensiz, ağlama bensiz *** Sensiz, sensiz Allah'ım almasın bu canımı sensiz, sensiz Seni çok seviyorum, sevmeni istiyorum Yaşayamam ki sensiz *** Yağmurlar, rüzgarlar Benim gözyaşlarım senin nefesindir Bir toz gibi savrulsam önünde, oh Akıp gitsem göz yaşlarımın selinde rahmetindir, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Bulunamam ki sensiz *** Dertsiz, dertsiz Hangi insan yaşamış dertsiz? Hangi sevda çekilmiş dertsiz? *** Sessiz, sessiz Dökülen öyle yaşlar var ki bedelsiz, yersiz Benim sevdiğim sensin, dertlerime bedelsin Düşünemez mi ki sensiz? *** Varlıkta, yoklukta Zamansız, mekansız sen her yerdesin Sevgindendir zerre-i yaşamak bile Ölümsüz olmak için yeter bana hep benimlesin, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Yaşayamam ki sensiz

Sensizdim kendime bir iş aradım, Baştan savıp asabımı bozdular. Hatırşinas dostlarıma uğradım, Sağ olsunlar müdür beye yazdılar. *** Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş, İşim inşaatta kazma kürekmiş, Bir sağlık raporu almam gerekmiş, Tam teşekkül hastaneye yazdılar. *** Yağışlı gözümün hazan çağı da, Olur olmaz yerde başlar ağıda, Sinir servisine giden kağıda, Aklından zoru var diye yazdılar. *** Bir saat anlattım tek bir buseni, Doktorlar efsane sandılar seni, *** Belki de alaya aldılar beni, Belki palavracı diye kızdılar. *** Bir ara sensizlik krizim tuttu, Bilmem ki o anda ne olup bitti. Hekimler heyeti havale etti, Acil vaka Bakırköy'e yazdılar. *** Bu çağda bu sevda abes dediler, Cezası çelikten kafes dediler, Ben kime ne yaptım ne istediler, Bana bu çukuru niye kazdılar. *** Burda ne sen varsın, ne de bir iş var, Üç adım voltalık gidiş geliş var. En ayıp sözlerle kaplı dört duvar, Bunca küfrü kime ,niye yazdılar. *** Açmak için zahmet etme zarf açık, Hala bana sevgin varsa birazcık, Mektubumu alır almaz yola çık, Gözyaşlarım bir acayip azdılar.