Sevmek Ne Güzel Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sevmek Ne Güzel
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Bir gülüş bin acıya bedeldir
Gül artık, yaşamak çok güzeldir
Koşsana, mutluluk bize gelmiş
Sorsana, önce nerelerdeymiş
***
Baksana
Masmavi
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek güzel
***
Baksana
Yemyeşil
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek, sevilmek ne güzel
***
Bir ömür seni, seni, seni bulmakla geçti
Gördüğüm her şey seni sormakla geçti
Sevmenin böylesi olur mu deme, olur mu deme
Sen yokken bile seni sevmekle geçti
***
Bir gülüş bin acıya bedeldir
Gül artık, yaşamak çok güzeldir
Koşsana, mutluluk bize gelmiş
Sorsana, önce nerelerdeymiş
***
Baksana
Masmavi
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek güzel
***
Baksana
Yemyeşil
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek, sevilmek ne güzel