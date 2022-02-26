Orhan Gencebay

Bir gülüş bin acıya bedeldir Gül artık, yaşamak çok güzeldir Koşsana, mutluluk bize gelmiş Sorsana, önce nerelerdeymiş *** Baksana Masmavi Gözlerin gibi bu hayat Sevmek güzel *** Baksana Yemyeşil Gözlerin gibi bu hayat Sevmek, sevilmek ne güzel *** Bir ömür seni, seni, seni bulmakla geçti Gördüğüm her şey seni sormakla geçti Sevmenin böylesi olur mu deme, olur mu deme Sen yokken bile seni sevmekle geçti *** Bir gülüş bin acıya bedeldir Gül artık, yaşamak çok güzeldir Koşsana, mutluluk bize gelmiş Sorsana, önce nerelerdeymiş *** Baksana Masmavi Gözlerin gibi bu hayat Sevmek güzel *** Baksana Yemyeşil Gözlerin gibi bu hayat Sevmek, sevilmek ne güzel