Sevmenın Zamanı Yok (duet Wıth Sıbel Can Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Sevmenın Zamanı Yok (duet Wıth Sıbel Can şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Sevmenın Zamanı Yok (duet Wıth Sıbel Can şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevmenın Zamanı Yok (duet Wıth Sıbel Can sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Sevmenın Zamanı Yok (duet Wıth Sıbel Can
Tüm Şarkıları
-
Ne sen gördün, ne ben gördüm
Habersizce gelivermiş
Ne sen duydun, ne ben duydum
Gönlümüze girivermiş
Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına alıvermiş
Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına sarıvermiş
Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize
Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze
Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize
Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze
Ne sen çağırdın ne ben
Ne sen anladın ne ben
Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden
Aşktır bizi mutlu eden
Şu kısacık ömrümüzün nesi var ki aşk olmasa
Ne olurdu şu dünyayı ayrılıklar soldurmasa
Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa
Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa
Zamanı yok, zamanı yok aşk bir meçhul zamanı yok
Büyük söz söylemiş değilim, sevmenin hiç zamanı yok
Ne sen çağırdın ne ben
Ne sen anladın ne ben
Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden
Aşktır bizi mutlu eden