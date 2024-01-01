Orhan Gencebay

Ne sen gördün, ne ben gördüm Habersizce gelivermiş Ne sen duydun, ne ben duydum Gönlümüze girivermiş Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına alıvermiş Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına sarıvermiş Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze Ne sen çağırdın ne ben Ne sen anladın ne ben Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden Aşktır bizi mutlu eden Şu kısacık ömrümüzün nesi var ki aşk olmasa Ne olurdu şu dünyayı ayrılıklar soldurmasa Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa Zamanı yok, zamanı yok aşk bir meçhul zamanı yok Büyük söz söylemiş değilim, sevmenin hiç zamanı yok Ne sen çağırdın ne ben Ne sen anladın ne ben Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden Aşktır bizi mutlu eden