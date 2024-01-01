Sıra Sende Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sıra Sende
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Sıra sende sende oyna
Sen de bu dünyadan hakkını al
Umduğunu bulamazsan
Bulduğuna şükredip de kal
***
Ben de neler umuyordum
Ben de senin gibi seviyordum
Kopardılar yüreğimden
Sen de ben gibi aşkınla kal
***
Sen de gayret et unutacaksın
Benim gibi sen de yorulacaksın
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Kimler unutulmadı ki koca dünyada
Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda
Sıra senin sende oyna sende oyalan
Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada
***
Ben kırmadım ümidimi
Bekliyorum bende seven birini
Yoktur demek yanlış olur
Kim tutmuş ki kimin elini
***
Sen de gayret et unutacaksın
Benim gibi sen de yorulacaksın
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle
İsyansız günler de var, tanışacaksın
***
Kimler unutulmadı ki koca dünyada
Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda
Sıra senin sende oyna sende oyalan
Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada