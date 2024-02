Orhan Gencebay

Sıra sende sende oyna Sen de bu dünyadan hakkını al Umduğunu bulamazsan Bulduğuna şükredip de kal *** Ben de neler umuyordum Ben de senin gibi seviyordum Kopardılar yüreğimden Sen de ben gibi aşkınla kal *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada *** Ben kırmadım ümidimi Bekliyorum bende seven birini Yoktur demek yanlış olur Kim tutmuş ki kimin elini *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada