Orhan Gencebay

Sıra sende sende oyna Sen de bu dünyadan hakkını al Umduğunu bulamazsan Bulduğuna şükredip de kal *** Ben de neler umuyordum Ben de senin gibi seviyordum Kopardılar yüreğimden Sen de ben gibi aşkınla kal *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada *** Ben kırmadım ümidimi Bekliyorum bende seven birini Yoktur demek yanlış olur Kim tutmuş ki kimin elini *** Sen de gayret et unutacaksın Benim gibi sen de yorulacaksın Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Hoş göreceksin çünkü yaşamak böyle İsyansız günler de var, tanışacaksın *** Kimler unutulmadı ki koca dünyada Kimler sevilmeden gitti aşk oyununda Sıra senin sende oyna sende oyalan Kimler darbe yemedi ki? İşte ortada

Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Duramam Verin Benim Sevdiğimi Onsuz Olamam *** Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam Bu Canım Canansız olmaz Onsuz Olamam *** Verin Benim Sevdiğimi Artık Duramam Gideceğim Bu Ellerden Gayrı Kalamam *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz *** Güneş Batar Gün Doğmaz Bu Can Canansız Olmaz Canana Can Adadım Ecelden Gayrı Olmaz